Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Среда 17 сентября

20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума 03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье
187

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья", предназначенной для бойцов СВО, вернувшихся к гражданской жизни. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства.

Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» и является региональным продолжением федеральной инициативы «Время Героев», запущенной по поручению президента РФ.

«Сегодня мы встречаемся с участниками, чтобы ответить на вопросы и понять, в чем вы хотите реализовать себя. Приятно, что программа востребована», — сказал Воробьев, отметив, что на участие было подано около 2,5 тыс. заявок.

По информации властей Подмосковья, очный модуль проходит на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В программу входят лекции и практические занятия, а также последующая стажировка участников в органах власти под руководством наставников.

В этом году в финал вышли 70 бойцов из 69 регионов страны. Все участники имеют боевые заслуги и государственные награды. Программа включает четыре очных модуля, последний из которых запланирован на апрель 2026 года.

Ранее четверо финалистов получили мандаты по итогам выборов в муниципальные собрания Московской области, некоторые проходят стажировку в региональных министерствах.

Один из участников, Кирилл Лосунчуков, назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

По завершении обучения лучшие выпускники смогут войти в кадровый резерв или получить предложения о трудоустройстве.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2025, 20:11
Дни.ру✓ Надежный источник

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"
17 сентября в Москве пройдет форум "Облачные города", организованный столичным Департаментом информационных технологий. На этом мероприятии эксперты обсудят стратегии развития умных мегаполисов, а также современные технологические тренды, которые будут определять будущее городов в ближайшие 20 лет.

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта
Сергей Собянин объявил о значительном шаге в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. В своем канале в мессенджере MAX Сергей Семенович сообщил о запуске 25 пригородных маршрутов, которые войдут в систему московского транспорта.

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды выдающимся москвичам, отметив их значительный вклад в развитие столицы. На торжественной церемонии, прошедшей в преддверии Дня города, были награждены врачи, учителя, деятели культуры и искусства, а также представители ветеранских общественных организаций.

На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья

На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья
В Московской области начал работу первый межрегиональный энергетический форум с международным участием "Решения для нового технологического уклада", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным подмосковных властей, ключевой темой мероприятия стало выполнение соглашения между Минэнерго РФ, правительством Москвы и Подмосковья о модернизации энергосистемы региона.

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил приверженность столицы к поддержке Луганска и Донецка. В своем сообщении в мессенджере MAX он отметил, что работа по восстановлению этих городов продолжается в полном объеме.

Выбор читателей

16/09Втр5 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 16/09ВтрТест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 17/09СрдОдин неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 16/09ВтрПолина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 16/09ВтрМудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 16/09Втр89 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера