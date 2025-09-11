Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

17 сентября в Москве пройдет форум "Облачные города", организованный столичным Департаментом информационных технологий.

На этом мероприятии эксперты обсудят стратегии развития умных мегаполисов, а также современные технологические тренды, которые будут определять будущее городов в ближайшие 20 лет. Форум соберет представителей более 35 стран, включая страны БРИКС, и станет площадкой для обмена опытом и идеями.

Первая сессия форума, названная "Умный город 2050. Сценарии будущего", начнется в 14:30 в главном зале Московского концертного зала "Зарядье". Участники обсудят ключевые прогнозы и сценарии развития городов, а также вызовы, с которыми они сталкиваются сегодня. Среди спикеров будут руководители умных городов, футурологи и эксперты в области цифровых технологий. Особое внимание будет уделено темам цифровой трансформации, искусственного интеллекта и созданию городских цифровых двойников — инновационных инструментов, которые помогают управлять мегаполисами более эффективно.

Вторая сессия, которая пройдет в 16:15 в малом зале МКЗ "Зарядье", будет посвящена концепции WISE City (Welcoming, Intelligent, Sustainable, Efficient). Эта концепция представляет собой новый этап в развитии умных городов, акцентируя внимание на гостеприимстве, интеллектуальности, устойчивости и эффективности. Эксперты обсудят, как мегаполисы могут выбирать технологии для внедрения и станет ли WISE City новой глобальной моделью для городов будущего.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, сотрудничество между странами БРИКС и другими государствами создает благоприятные условия для внедрения технологических инноваций. Это взаимодействие способствует созданию устойчивых и комфортных городов для будущих поколений. Важно отметить, что форум "Облачные города" в этом году сосредоточен на роботизированных технологиях и искусственном интеллекте, которые становятся неотъемлемой частью работы городских служб.

Форум соберет более 320 экспертов из разных областей — от органов власти до научно-технического сообщества. Участники обсудят стратегии трансформации городов на основе технологий и их роли в достижении целей устойчивого развития. Это мероприятие станет важным шагом к созданию более умных и инновационных городов, способных эффективно справляться с вызовами современности.

В условиях быстро меняющегося мира умные мегаполисы должны адаптироваться к новым требованиям и ожиданиям граждан. Технологии играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая более высокое качество жизни и устойчивое развитие городской инфраструктуры. Форум «Облачные города» станет важной платформой для обсуждения этих вопросов и поиска решений, которые помогут городам стать более комфортными и безопасными для жителей.

Участие в форуме позволит обменяться опытом и идеями, которые могут быть реализованы в различных городах мира. Это важно не только для Москвы, но и для других мегаполисов, стремящихся к инновациям и улучшению качества жизни своих граждан.