Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Четверг 11 сентября

15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты 09:47"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 09:12Тайна забытого детства: почему первые годы жизни стираются из памяти? 09:07Не стало барабанщика легендарной рок-группы – редкий талант взмыл на небеса 08:57Эффект Махариши: как с помощью медитации удалось снизить уровень преступности по всему миру 08:32Ушел из жизни актер сериала "Каменская 3" 06:37Чего нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные приметы на 11 сентября 00:29Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены 20:25Идеальные выходные: 7 готовых идей для короткого путешествия из Москвы на машине (и все до 300 км) 19:31"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве 19:22На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья 19:05Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги 16:49Снимите скорее магниты: правда ли, что ваш холодильник в скрытой опасности 16:31"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию 15:48Ушел из жизни российский фотокорреспондент и обладатель престижной премии "Золотой глаз" 15:17Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь? 13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле
Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"
180

17 сентября в Москве пройдет форум "Облачные города", организованный столичным Департаментом информационных технологий.

На этом мероприятии эксперты обсудят стратегии развития умных мегаполисов, а также современные технологические тренды, которые будут определять будущее городов в ближайшие 20 лет. Форум соберет представителей более 35 стран, включая страны БРИКС, и станет площадкой для обмена опытом и идеями.

Первая сессия форума, названная "Умный город 2050. Сценарии будущего", начнется в 14:30 в главном зале Московского концертного зала "Зарядье". Участники обсудят ключевые прогнозы и сценарии развития городов, а также вызовы, с которыми они сталкиваются сегодня. Среди спикеров будут руководители умных городов, футурологи и эксперты в области цифровых технологий. Особое внимание будет уделено темам цифровой трансформации, искусственного интеллекта и созданию городских цифровых двойников — инновационных инструментов, которые помогают управлять мегаполисами более эффективно.

Вторая сессия, которая пройдет в 16:15 в малом зале МКЗ "Зарядье", будет посвящена концепции WISE City (Welcoming, Intelligent, Sustainable, Efficient). Эта концепция представляет собой новый этап в развитии умных городов, акцентируя внимание на гостеприимстве, интеллектуальности, устойчивости и эффективности. Эксперты обсудят, как мегаполисы могут выбирать технологии для внедрения и станет ли WISE City новой глобальной моделью для городов будущего.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, сотрудничество между странами БРИКС и другими государствами создает благоприятные условия для внедрения технологических инноваций. Это взаимодействие способствует созданию устойчивых и комфортных городов для будущих поколений. Важно отметить, что форум "Облачные города" в этом году сосредоточен на роботизированных технологиях и искусственном интеллекте, которые становятся неотъемлемой частью работы городских служб.

Форум соберет более 320 экспертов из разных областей — от органов власти до научно-технического сообщества. Участники обсудят стратегии трансформации городов на основе технологий и их роли в достижении целей устойчивого развития. Это мероприятие станет важным шагом к созданию более умных и инновационных городов, способных эффективно справляться с вызовами современности.

В условиях быстро меняющегося мира умные мегаполисы должны адаптироваться к новым требованиям и ожиданиям граждан. Технологии играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая более высокое качество жизни и устойчивое развитие городской инфраструктуры. Форум «Облачные города» станет важной платформой для обсуждения этих вопросов и поиска решений, которые помогут городам стать более комфортными и безопасными для жителей.

Участие в форуме позволит обменяться опытом и идеями, которые могут быть реализованы в различных городах мира. Это важно не только для Москвы, но и для других мегаполисов, стремящихся к инновациям и улучшению качества жизни своих граждан.

11 сентября 2025, 11:31
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта
Сергей Собянин объявил о значительном шаге в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. В своем канале в мессенджере MAX Сергей Семенович сообщил о запуске 25 пригородных маршрутов, которые войдут в систему московского транспорта.

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды выдающимся москвичам, отметив их значительный вклад в развитие столицы. На торжественной церемонии, прошедшей в преддверии Дня города, были награждены врачи, учителя, деятели культуры и искусства, а также представители ветеранских общественных организаций.

На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья

На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья
В Московской области начал работу первый межрегиональный энергетический форум с международным участием "Решения для нового технологического уклада", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным подмосковных властей, ключевой темой мероприятия стало выполнение соглашения между Минэнерго РФ, правительством Москвы и Подмосковья о модернизации энергосистемы региона.

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил приверженность столицы к поддержке Луганска и Донецка. В своем сообщении в мессенджере MAX он отметил, что работа по восстановлению этих городов продолжается в полном объеме.

Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города

Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города
Спецпроект "Время возможностей" подготовил множество мероприятий и акций ко Дню города, которые подарят москвичам и гостям столицы незабываемые впечатления. В рамках этого проекта, который проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках программы "Лето в Москве", организаторы собрали разнообразные активности, чтобы отметить 878-летие Москвы.

