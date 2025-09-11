Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Сергей Собянин объявил о значительном шаге в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.

В своем канале в мессенджере MAX Сергей Семенович сообщил о запуске 25 пригородных маршрутов, которые войдут в систему московского транспорта. Это решение было принято совместно с Правительством Московской области и направлено на улучшение качества перевозок между столицей и ее пригородами.

"В этом году мы интегрируем 25 действующих межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Это позволит повысить комфорт и безопасность перевозок, а также даст новый импульс для развития транспортной инфраструктуры в регионе", — отметил мэр Москвы.

Внедрение современных стандартов безопасности и комфорта станет ключевым аспектом на новых маршрутах. Пассажиры смогут рассчитывать на удобное расписание, предсказуемые интервалы движения автобусов и профессиональных водителей. Автобусы, которые будут использоваться на этих маршрутах, полностью соответствуют стандартам московского общественного транспорта: они низкопольные, оснащены системой климат-контроля и имеют специальные места для велосипедов, детских и инвалидных колясок. Также предусмотрены USB-зарядки и медиапанели для информирования пассажиров.

Новая система оплаты проезда будет удобной и доступной. Пассажиры впервые получат возможность приобретать билеты без ограничения количества поездок с тарифной зоной "Пригород" по карте "Тройка". Стоимость проезда составит: 3940 рублей на 30 дней, 10 080 рублей на 90 дней и 29 400 рублей на 365 дней. Кроме того, для учащихся будут действовать льготные проездные билеты, которые также не будут иметь лимита поездок.

Первые два маршрута уже открыты в июле: № 1434 от станции метро "Планерная" до жилого комплекса "Эдем" и № 1343 от станции метро "Беломорская" до Химок. В сентябре планируется открыть еще четыре маршрута, включая маршрут до гипермаркета "Ашан" в Химках и несколько других направлений.

По мере поступления современных автобусов и готовности инфраструктуры, в октябре будет запущено еще три маршрута, в ноябре — семь, а в декабре — девять. В целом до 2028 года планируется интегрировать в систему московского транспорта не менее 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного общественного транспорта.

Эти изменения значительно повлияют на жизнь москвичей и жителей Подмосковья, сделав поездки более комфортными и доступными. Новый подход к организации пригородных перевозок позволит улучшить взаимосвязь между Москвой и соседними регионами, что в свою очередь поможет развивать экономику и повысит качество жизни граждан.