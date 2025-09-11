Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Четверг 11 сентября

11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города
11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"
11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта
13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин
12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города
Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города
162

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды выдающимся москвичам, отметив их значительный вклад в развитие столицы.

На торжественной церемонии, прошедшей в преддверии Дня города, были награждены врачи, учителя, деятели культуры и искусства, а также представители ветеранских общественных организаций. Это событие стало символом признания труда тех, кто ежедневно вносит свой вклад в жизнь города.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами — федеральными и московскими, а также премиями в области литературы и искусства. Наступающий День города — это не только праздник для всех москвичей, но и возможность отметить тех, кто делает Москву такой, какой она есть. Без вашего труда и таланта наш город не был бы таким замечательным и динамично развивающимся", — отметил Сергей Собянин в своей речи.

В условиях пандемии и экономических вызовов, с которыми сталкивается страна, Москва продолжает развиваться и строиться. "Мы наблюдаем один из самых динамичных периодов в истории столицы. Новые линии метро, современные дороги, поликлиники и школы — все это свидетельствует о том, что город движется вперед", — подчеркнул мэр. Он добавил, что несмотря на сложности, Москва продолжает радовать своих жителей новыми проектами и инициативами.

Собянин отметил важность работы каждого награжденного: "Ваши усилия по улучшению жизни москвичей неоценимы. Это именно вы, ваши знания и умения делают наш город лучше". Награды получили не только известные личности, но и те, кто работает в тени, но чья деятельность также важна для общества. Учителя, врачи, строители и сотрудники социальных служб — все они получили заслуженное признание.

На церемонии были вручены как государственные награды Российской Федерации, так и награды города Москвы. В числе награжденных оказались выдающиеся деятели искусства и культуры, которые внесли значительный вклад в развитие культурной жизни столицы. Мэр подчеркнул важность поддержки талантливых людей: "Культура — это основа нашего общества. Она объединяет людей и формирует нашу идентичность".

Среди награжденных также были представители общественных организаций и благотворительных фондов, которые активно работают на благо москвичей. Сергей Собянин выразил благодарность всем присутствующим за их труд и преданность делу: "Ваша работа вдохновляет других и показывает, что каждый из нас может внести свой вклад в общее дело".

В завершение своей речи мэр поздравил всех с наступающим Днем города и пожелал дальнейших успехов в их деятельности. "Москва по-прежнему молода и полна энергии. Спасибо вам за вашу работу и талант. Поздравляю с заслуженными наградами!", — резюмировал Сергей Собянин.

Торжественная церемония вручения наград стала важным событием для всей столицы. Она продемонстрировала единство москвичей в стремлении сделать родной город лучше и красивее. Каждый из награжденных — это яркий пример того, как труд и преданность могут изменить жизнь общества к лучшему.

11 сентября 2025, 11:16
Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"
17 сентября в Москве пройдет форум "Облачные города", организованный столичным Департаментом информационных технологий. На этом мероприятии эксперты обсудят стратегии развития умных мегаполисов, а также современные технологические тренды, которые будут определять будущее городов в ближайшие 20 лет.

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта
Сергей Собянин объявил о значительном шаге в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. В своем канале в мессенджере MAX Сергей Семенович сообщил о запуске 25 пригородных маршрутов, которые войдут в систему московского транспорта.

На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья

На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья
В Московской области начал работу первый межрегиональный энергетический форум с международным участием "Решения для нового технологического уклада", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным подмосковных властей, ключевой темой мероприятия стало выполнение соглашения между Минэнерго РФ, правительством Москвы и Подмосковья о модернизации энергосистемы региона.

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил приверженность столицы к поддержке Луганска и Донецка. В своем сообщении в мессенджере MAX он отметил, что работа по восстановлению этих городов продолжается в полном объеме.

Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города

Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города
Спецпроект "Время возможностей" подготовил множество мероприятий и акций ко Дню города, которые подарят москвичам и гостям столицы незабываемые впечатления. В рамках этого проекта, который проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках программы "Лето в Москве", организаторы собрали разнообразные активности, чтобы отметить 878-летие Москвы.

