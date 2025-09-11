Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды выдающимся москвичам, отметив их значительный вклад в развитие столицы.

На торжественной церемонии, прошедшей в преддверии Дня города, были награждены врачи, учителя, деятели культуры и искусства, а также представители ветеранских общественных организаций. Это событие стало символом признания труда тех, кто ежедневно вносит свой вклад в жизнь города.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами — федеральными и московскими, а также премиями в области литературы и искусства. Наступающий День города — это не только праздник для всех москвичей, но и возможность отметить тех, кто делает Москву такой, какой она есть. Без вашего труда и таланта наш город не был бы таким замечательным и динамично развивающимся", — отметил Сергей Собянин в своей речи.

В условиях пандемии и экономических вызовов, с которыми сталкивается страна, Москва продолжает развиваться и строиться. "Мы наблюдаем один из самых динамичных периодов в истории столицы. Новые линии метро, современные дороги, поликлиники и школы — все это свидетельствует о том, что город движется вперед", — подчеркнул мэр. Он добавил, что несмотря на сложности, Москва продолжает радовать своих жителей новыми проектами и инициативами.

Собянин отметил важность работы каждого награжденного: "Ваши усилия по улучшению жизни москвичей неоценимы. Это именно вы, ваши знания и умения делают наш город лучше". Награды получили не только известные личности, но и те, кто работает в тени, но чья деятельность также важна для общества. Учителя, врачи, строители и сотрудники социальных служб — все они получили заслуженное признание.

На церемонии были вручены как государственные награды Российской Федерации, так и награды города Москвы. В числе награжденных оказались выдающиеся деятели искусства и культуры, которые внесли значительный вклад в развитие культурной жизни столицы. Мэр подчеркнул важность поддержки талантливых людей: "Культура — это основа нашего общества. Она объединяет людей и формирует нашу идентичность".

Среди награжденных также были представители общественных организаций и благотворительных фондов, которые активно работают на благо москвичей. Сергей Собянин выразил благодарность всем присутствующим за их труд и преданность делу: "Ваша работа вдохновляет других и показывает, что каждый из нас может внести свой вклад в общее дело".

В завершение своей речи мэр поздравил всех с наступающим Днем города и пожелал дальнейших успехов в их деятельности. "Москва по-прежнему молода и полна энергии. Спасибо вам за вашу работу и талант. Поздравляю с заслуженными наградами!", — резюмировал Сергей Собянин.

Торжественная церемония вручения наград стала важным событием для всей столицы. Она продемонстрировала единство москвичей в стремлении сделать родной город лучше и красивее. Каждый из награжденных — это яркий пример того, как труд и преданность могут изменить жизнь общества к лучшему.