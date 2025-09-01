В рамках проходящего в Москве BRICS+ Fashion Summit одной из ключевых тем обсуждений стала необходимость нахождения баланса между открытостью для зарубежных игроков и защитой интересов национальных брендов. В последние годы страны Глобального Юга активно применяют протекционистские меры для поддержки своей текстильной промышленности, которая обеспечивает значительное количество рабочих мест.

Например, Китай, несмотря на свой статус "мировой фабрики", продолжает поддерживать внутренний рынок через субсидии. Бразилия, в свою очередь, защищает свои рынки от внешнего давления, вводя высокие тарифы на импорт, а другие страны используют протекционизм для стимулирования экспорта и поддержки молодых отраслей.

Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов

Ситуация в России после 2022 года кардинально изменилась во всех сферах, включая моду. "В то время индустрия столкнулась с множеством вызовов, которые требовали решения. Мы сделали акцент на продвижении отечественного бренда среди локальных покупателей", — отметил Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы и Руководитель Департамента культуры города Москвы, во время пленарной сессии на тему "Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды".

Фурсин подчеркнул, что каждый сезон Московская неделя моды демонстрирует рост отечественных брендов. "Я благодарен участникам сегодняшнего мероприятия, особенно международной делегации. Мы наблюдаем, что в Москву приезжают не только дизайнеры, но и байеры, что становится устойчивым трендом", — добавил он.

Несмотря на уход многих западных брендов из России три года назад, некоторые из них уже заявили о намерении вернуться. Как отметил Кирилл Дмитриев, Специальный представитель Президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, правительство не будет препятствовать их возвращению, однако приоритет будет отдан российскому бизнесу. "Важно учитывать, кто и как уходил. Правительство России примет взвешенное решение о том, на каких условиях они смогут вернуться", — заявил Дмитриев.

Исполнительный директор ABEST из Бразилии Аурея Ямашита поделилась своими мыслями о трудностях местных брендов на международной арене. Она отметила, что выход на международный рынок является дорогостоящим процессом из-за налогов и пошлин. "Мы часто обсуждаем в Бразилии необходимость снижения пошлин, чтобы помочь нашим компаниям стать конкурентоспособными на международной арене. Наши дизайнеры создают уникальные изделия ручной работы, и хотя мы начали больше продавать за границу, уровень пошлин все еще мешает нам расширить экспорт", — добавила она.

Организатором Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. В условиях глобальных изменений и экономических вызовов российская модная индустрия продолжает развиваться и адаптироваться к новым реалиям, подтверждая свою значимость как на внутреннем, так и на международном рынках.