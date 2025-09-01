Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной линейке в Технолицее имени В.И. Долгих в городском округе Истра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей Подмосковья, в новом учебном году в этом образовательном учреждении будут обучаться 1083 студента, включая 72 первоклассника и 28 выпускников.

«Самые смелые мечты, самые большие высоты, которые вы хотите взять, пусть покоряются. Мы будем с вами, мы в вас верим, любим вас, только вперед»,

– обратился к лицеистам губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также отметил, что в этом году в регионе в школу пойдут порядка 1,1 млн учеников.

Технолицей, созданный в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети", является одним из трех флагманских образовательных кластеров Подмосковья.

Учреждение специализируется на технологическом и естественно-научном профилях. Оно сотрудничает с ведущими техническими вузами всей России.

Особенностью лицея является билингвальная образовательная среда с изучением китайского языка и углубленной программой по робототехнике, программированию и технологиям беспилотных аппаратов. Как следует из сообщения властей Подмосковья, педагогический коллектив насчитывает 122 преподавателя из 14 стран и 39 регионов России.

В мае 2025 года на базе лицея создан Региональный математический центр «Вектор», координирующий работу более 2000 математических классов в области.

Ранее Андрей Воробьев заявил о том, что на базе Технолицея открыли два кампуса для проживания иногородних учащихся.