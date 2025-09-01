Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Понедельник 1 сентября

13:36Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 13:23Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости 13:14Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 13:08Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году? 12:53Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей 12:18Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов 12:01Читатели Клео.ру выбрали лучшие солнцезащитные средства – каким брендам можно доверять? 11:39"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 11:17Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет 11:05Студии проиграли однокомнатным квартирам – какой недвижимости отдают предпочтение в 2025 году 10:21Хоккеисту потребовалось 7 лет, чтобы добиться внимания теннисной звезды 07:53Не стало легендарного мастера сцены: утрата для всего российского искусства 06:52Мудрый Омар Хайям дал емкий совет тем, кто хочет сохранить отношения после 45 03:37Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы 00:21Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства 16:53Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы 13:29С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать 10:30Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 10:04Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца 06:42После этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации 03:09"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням 00:30Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники 16:28Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства 13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы
Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний

Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний
209

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной линейке в Технолицее имени В.И. Долгих в городском округе Истра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей Подмосковья, в новом учебном году в этом образовательном учреждении будут обучаться 1083 студента, включая 72 первоклассника и 28 выпускников.

«Самые смелые мечты, самые большие высоты, которые вы хотите взять, пусть покоряются. Мы будем с вами, мы в вас верим, любим вас, только вперед»,

– обратился к лицеистам губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также отметил, что в этом году в регионе в школу пойдут порядка 1,1 млн учеников.

Технолицей, созданный в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети", является одним из трех флагманских образовательных кластеров Подмосковья.

Учреждение специализируется на технологическом и естественно-научном профилях. Оно сотрудничает с ведущими техническими вузами всей России.

Особенностью лицея является билингвальная образовательная среда с изучением китайского языка и углубленной программой по робототехнике, программированию и технологиям беспилотных аппаратов. Как следует из сообщения властей Подмосковья, педагогический коллектив насчитывает 122 преподавателя из 14 стран и 39 регионов России.

В мае 2025 года на базе лицея создан Региональный математический центр «Вектор», координирующий работу более 2000 математических классов в области.

Ранее Андрей Воробьев заявил о том, что на базе Технолицея открыли два кампуса для проживания иногородних учащихся.

1 сентября 2025, 13:14
