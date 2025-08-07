Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

С 23 по 27 августа в Москве пройдет Московская международная неделя кино, которая обещает стать важным событием для представителей киноиндустрии.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о предстоящем мероприятии в своем телеграм-канале, отметив, что к участию приглашены представители из множества стран, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Францию и Египет. Это событие станет уникальной платформой для обмена опытом и обсуждения актуальных трендов в сфере кино.

В течение недели москвичи и гости столицы смогут насладиться бесплатными кинопоказами, которые будут проходить в сети кинотеатров «Москино», а также в знаменитом кинотеатре «Художественный». Особенностью программы станет кинотрак — мобильный кинотеатр, который будет курсировать по паркам и знаковым местам города, предоставляя возможность увидеть фильмы в необычной обстановке. Это не только создаст атмосферу праздника, но и сделает искусство кино доступным для широкой аудитории.

В рамках мероприятия также запланированы благотворительные акции, включая аукцион кинореквизита, где можно будет приобрести уникальные предметы из фильмов. Кроме того, пройдет традиционная акция «Ночь кино», которая привлечет внимание любителей кино и создаст незабываемую атмосферу.

Деловая программа Московской международной недели кино включает более 30 сессий, на которых участники обсудят ключевые тренды развития киноиндустрии как в России, так и за ее пределами. В трех залах кинозавода «Москино» будут организованы встречи с экспертами, где они поделятся своими знаниями и опытом, а также презентации международных проектов. Это отличная возможность для профессионалов отрасли установить новые контакты и обсудить совместные инициативы.

Московская международная неделя кино станет важным событием для всей индустрии, способствуя развитию культурного обмена и укреплению связей между странами. Участие представителей различных стран позволит не только расширить горизонты восприятия искусства, но и создать новые возможности для сотрудничества.

Для получения подробной информации о программе, участниках и мероприятиях можно обратиться на официальный сайт Московской международной недели кино. Это событие обещает стать ярким праздником для всех любителей кино и профессионалов отрасли, объединяя людей разных культур и национальностей в одном месте. Не упустите возможность стать частью этого масштабного события!