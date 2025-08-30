Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Суббота 30 августа

13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя

Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя
172

С 28 по 30 августа "Зарядье" превратился в главный центр делового общения модной индустрии стран БРИКС и дружественных рынков.

На BRICS+ Fashion Summit встречаются профессионалы легкой промышленности, дизайнеры, эксперты, журналисты и блогеры из разных уголков мира. Это редкая точка, где показы соседствуют с деловыми дискуссиями, а кулуарные разговоры превращаются в реальные проекты. Для широкой аудитории саммит — шанс увидеть, что мода сегодня это не только красивая картинка, но и серьезная экономика, создающая рабочие места и новые культурные смыслы. «Главное здесь — не хайп, а суть: мода — это бизнес и культура одновременно», — идеальная цитата для анонса. Вход свободный по регистрации, QR-код приходит в личный кабинет.

7 причин заглянуть

Пленарки «на одном дыхании».
Короткие выступления — от культурной дипломатии до технологий и ИИ. Здесь объяснят, как национальный код превращается в продажи и зачем города инвестируют в модные события.

Дискуссия про защиту рынка.
Горячий спор о том, стоит ли ограничивать импорт или, наоборот, открывать конкуренцию. Полезно тем, кто следит за экономикой и хочет прощупать логику отрасли.

«Родные мотивы» — выставка для сторис.
Открыта ежедневно с 11:00 до 19:15. Народные костюмы народов России и их современные интерпретации. Красиво, содержательно и очень фотогенично.

Экспорт-панель «Локальное — глобально».
Практика выхода брендов на маркетплейсы и сети дружественных стран. Подскажут, как упаковать историю бренда так, чтобы ее читали в Бразилии или ОАЭ.

Технологии: от эскиза до полки.
PLM-системы, цифровые витрины и нейросети — всё, что ускоряет путь вещи к покупателю и делает контент заметнее.

Fashion Intensive: бесплатное обучение.
Отбор уже завершен, но часть форматов открыта: международные лекторы, практические задания, новые контакты. Полезно подойти, познакомиться, обменяться визитками.

Нетворкинг без снобизма.
Саммит задуман как площадка для общения. Дизайнеры, эксперты, преподаватели, журналисты и блогеры общаются в одном потоке. Здесь легко найти героев для съёмок, интервью или будущих коллабораций.

Лайфхаки гостя

  • Регистрируйтесь заранее — это ускорит вход.

  • Составьте маршрут в личном кабинете: QR-код и напоминания помогут не пропустить главное.
  • Загляните на день знаний Fashion Intensive (1–2 сентября в вузах) — это честный апгрейд без чеков на сотни тысяч.

Саммит стратегически поддержал Сбер.

Шоу-бизнес в Telegram

30 августа 2025, 12:23
Фото: Московская неделя моды
Дни.ру✓ Надежный источник

Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве

Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве
Организатор мероприятия, адвокат Геннадий Кузьмин, раскрыл новые подробности потасовки в Москве, произошедшей во время лекции по юридической грамотности. «Инцидент произошел между двумя студентами-стажерами, которые помогали в организации мероприятия.

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале
Визит вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Патрушева в Иркутскую область стал важным этапом в процессе ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На заседании, состоявшемся в рамках поездки, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев представил результаты работы по устранению последствий деятельности комбината, который на протяжении десятилетий оказывал негативное воздействие на экосистему Байкала. С момента начала работы БЦБК в 1960-х годах на его полигонах накопилось более 6 миллионов кубических метров отходов производства.

Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры

Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры
В Москве продолжается активная реставрация памятников архитектуры, что свидетельствует о значительном внимании властей и общества к сохранению исторического наследия столицы. Среди объектов, находящихся на стадии восстановления, можно выделить доходный дом Г.

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были успешно уничтожены на подлете к Москве. Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX.

На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы

На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате трагического инцидента, произошедшего в Центральном детском магазине на Лубянке. В своем сообщении в мессенджере MAX мэр отметил, что, к сожалению, есть погибший, в связи с чем Сергей Семенович выразил свои соболезнования его родным и близким.

Выбор читателей

29/08ПтнПрощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 29/08ПтнПохорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 29/08Птн Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 29/08ПтнКомпозитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 29/08Птн"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 28/08ЧтвЖизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано