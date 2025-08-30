Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя

С 28 по 30 августа "Зарядье" превратился в главный центр делового общения модной индустрии стран БРИКС и дружественных рынков.

На BRICS+ Fashion Summit встречаются профессионалы легкой промышленности, дизайнеры, эксперты, журналисты и блогеры из разных уголков мира. Это редкая точка, где показы соседствуют с деловыми дискуссиями, а кулуарные разговоры превращаются в реальные проекты. Для широкой аудитории саммит — шанс увидеть, что мода сегодня это не только красивая картинка, но и серьезная экономика, создающая рабочие места и новые культурные смыслы. «Главное здесь — не хайп, а суть: мода — это бизнес и культура одновременно», — идеальная цитата для анонса. Вход свободный по регистрации, QR-код приходит в личный кабинет.

7 причин заглянуть

Пленарки «на одном дыхании».

Короткие выступления — от культурной дипломатии до технологий и ИИ. Здесь объяснят, как национальный код превращается в продажи и зачем города инвестируют в модные события.

Дискуссия про защиту рынка.

Горячий спор о том, стоит ли ограничивать импорт или, наоборот, открывать конкуренцию. Полезно тем, кто следит за экономикой и хочет прощупать логику отрасли.

«Родные мотивы» — выставка для сторис.

Открыта ежедневно с 11:00 до 19:15. Народные костюмы народов России и их современные интерпретации. Красиво, содержательно и очень фотогенично.

Экспорт-панель «Локальное — глобально».

Практика выхода брендов на маркетплейсы и сети дружественных стран. Подскажут, как упаковать историю бренда так, чтобы ее читали в Бразилии или ОАЭ.

Технологии: от эскиза до полки.

PLM-системы, цифровые витрины и нейросети — всё, что ускоряет путь вещи к покупателю и делает контент заметнее.

Fashion Intensive: бесплатное обучение.

Отбор уже завершен, но часть форматов открыта: международные лекторы, практические задания, новые контакты. Полезно подойти, познакомиться, обменяться визитками.

Нетворкинг без снобизма.

Саммит задуман как площадка для общения. Дизайнеры, эксперты, преподаватели, журналисты и блогеры общаются в одном потоке. Здесь легко найти героев для съёмок, интервью или будущих коллабораций.

Лайфхаки гостя

Регистрируйтесь заранее — это ускорит вход.

Составьте маршрут в личном кабинете: QR-код и напоминания помогут не пропустить главное.

Загляните на день знаний Fashion Intensive (1–2 сентября в вузах) — это честный апгрейд без чеков на сотни тысяч.

Саммит стратегически поддержал Сбер.