Четверг 28 августа

Четверг 28 августа

12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения
Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве

Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве
127

Организатор мероприятия, адвокат Геннадий Кузьмин, раскрыл новые подробности потасовки в Москве, произошедшей во время лекции по юридической грамотности.

«Инцидент произошел между двумя студентами-стажерами, которые помогали в организации мероприятия. Во время обсуждения статьи об ответственности за насилие спор перерос в потасовку. К счастью, конфликт быстро урегулировали, пострадавших нет», – рассказал Геннадий.

По его словам, с участниками драки уже проведена беседа, и они будут отстранены от стажировки в бюро. «У каждого будущего юриста должно быть понимание об ответственности, что подобное поведение недопустимо. Уверен, что этот случай станет уроком для них и для всех, кто получает профильное образование», – подчеркнул адвокат, при этом не комментируя вопрос об отчислении студентов из ВУЗов.

Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых видно, как студенты юрфака подрались на лекции в Москве. Видео опубликовало издание NEWS.ru. Проект, в рамках которого была проведена лекция, направлен на повышение юридической грамотности населения. В мероприятии приняли участие студенты и пенсионеры.

28 августа 2025, 12:30
Фото: личный архив
Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале
Визит вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Патрушева в Иркутскую область стал важным этапом в процессе ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На заседании, состоявшемся в рамках поездки, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев представил результаты работы по устранению последствий деятельности комбината, который на протяжении десятилетий оказывал негативное воздействие на экосистему Байкала. С момента начала работы БЦБК в 1960-х годах на его полигонах накопилось более 6 миллионов кубических метров отходов производства.

Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры

Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры
В Москве продолжается активная реставрация памятников архитектуры, что свидетельствует о значительном внимании властей и общества к сохранению исторического наследия столицы. Среди объектов, находящихся на стадии восстановления, можно выделить доходный дом Г.

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были успешно уничтожены на подлете к Москве. Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX.

На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы

На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате трагического инцидента, произошедшего в Центральном детском магазине на Лубянке. В своем сообщении в мессенджере MAX мэр отметил, что, к сожалению, есть погибший, в связи с чем Сергей Семенович выразил свои соболезнования его родным и близким.

Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья

Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья
Гимназия №16 "Интерес" из Люберец заняла первое место в ежегодном рейтинге образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства. Результаты были объявлены на Форуме педагогов Подмосковья, который проходит с 14 по 28 августа в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".

