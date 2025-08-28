Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве

Организатор мероприятия, адвокат Геннадий Кузьмин, раскрыл новые подробности потасовки в Москве, произошедшей во время лекции по юридической грамотности.

«Инцидент произошел между двумя студентами-стажерами, которые помогали в организации мероприятия. Во время обсуждения статьи об ответственности за насилие спор перерос в потасовку. К счастью, конфликт быстро урегулировали, пострадавших нет», – рассказал Геннадий.

По его словам, с участниками драки уже проведена беседа, и они будут отстранены от стажировки в бюро. «У каждого будущего юриста должно быть понимание об ответственности, что подобное поведение недопустимо. Уверен, что этот случай станет уроком для них и для всех, кто получает профильное образование», – подчеркнул адвокат, при этом не комментируя вопрос об отчислении студентов из ВУЗов.

Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых видно, как студенты юрфака подрались на лекции в Москве. Видео опубликовало издание NEWS.ru. Проект, в рамках которого была проведена лекция, направлен на повышение юридической грамотности населения. В мероприятии приняли участие студенты и пенсионеры.