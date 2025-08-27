Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Среда 27 августа

18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале
207

Визит вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Патрушева в Иркутскую область стал важным этапом в процессе ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На заседании, состоявшемся в рамках поездки, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев представил результаты работы по устранению последствий деятельности комбината, который на протяжении десятилетий оказывал негативное воздействие на экосистему Байкала.

С момента начала работы БЦБК в 1960-х годах на его полигонах накопилось более 6 миллионов кубических метров отходов производства. Эти опасные вещества создавали значительную нагрузку на экосистему уникальной природной территории. После закрытия комбината в 2008 году его объекты оставались законсервированными, что увеличивало риски для окружающей среды и здоровья местных жителей. В ответ на эту ситуацию правительство России приняло решение о ликвидации накопленного вреда, выделив более 11 миллиардов рублей на реализацию мероприятий.

Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

На сегодняшний день завершено строительство основных объектов технологической инфраструктуры, необходимых для откачки и очистки щелокосодержащих стоков и загрязненных вод. Уникальное оборудование уже установлено и готовится к вводу в эксплуатацию. В этом году планируется завершить пусконаладочные работы, что позволит начать пробный запуск системы очистки. Алексей Лихачев отметил, что эти меры направлены на предотвращение экологической катастрофы и создание устойчивой основы для дальнейшего решения проблемы отходов.

Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

"Мы нацелены на полное устранение всех экологических рисков для Байкала и его экосистемы", — подчеркнул Лихачев. В следующем году запланирована откачка и очистка щелокосодержащих стоков до нормативов Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Ожидается, что завершение полного комплекса работ состоится в 2027 году.

Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

Ликвидация экологического вреда имеет важное значение не только для экологии, но и для социально-экономического развития региона. Очистка территории БЦБК позволит вернуть ранее загрязненные земли в хозяйственный оборот, что создаст новые возможности для развития бизнеса и улучшения качества жизни местных жителей. Проект также соответствует национальному проекту "Экологическое благополучие", что подчеркивает его значимость на уровне государства.

Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

Работы по ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего БЦБК — это важный шаг к восстановлению природного баланса в регионе. Своевременные действия властей и госкорпораций позволяют не только предотвратить экологическую катастрофу, но и создать условия для долгосрочного развития Байкальского муниципального образования. Впереди много работы, но уже сейчас видно, что усилия направлены на создание безопасного и комфортного будущего для жителей региона.

Шоу-бизнес в Telegram

27 августа 2025, 18:14
Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области
Дни.ру✓ Надежный источник

Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры

Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры
В Москве продолжается активная реставрация памятников архитектуры, что свидетельствует о значительном внимании властей и общества к сохранению исторического наследия столицы. Среди объектов, находящихся на стадии восстановления, можно выделить доходный дом Г.

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были успешно уничтожены на подлете к Москве. Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX.

На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы

На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Мэр Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате трагического инцидента, произошедшего в Центральном детском магазине на Лубянке. В своем сообщении в мессенджере MAX мэр отметил, что, к сожалению, есть погибший, в связи с чем Сергей Семенович выразил свои соболезнования его родным и близким.

Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья

Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья
Гимназия №16 "Интерес" из Люберец заняла первое место в ежегодном рейтинге образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства. Результаты были объявлены на Форуме педагогов Подмосковья, который проходит с 14 по 28 августа в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".

В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод

В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод
19 августа в Минске в рамках Международной специализированной экологической выставки "Ecology Expo – 2025" было подписано трехстороннее соглашение о запуске пилотного проекта по экологическому мониторингу качества поверхностных вод. В проекте участвуют представители России и Беларуси.

Выбор читателей

27/08Срд"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 26/08ВтрУшел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 26/08Втр"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 26/08ВтрКейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 27/08СрдУшел из жизни видный деятель российской политики 26/08ВтрНе стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены