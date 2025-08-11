Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Понедельник 11 августа

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону

В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону
89

В России появилось ещё одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону. Школа "Класс математики", запущенная в 2024 году группой московских педагогов и IT-разработчиков, объявила о приеме на летние и годовые программы по математике для 8-11-классников.

Проект примечателен тем, что совмещает два поколения преподавателей. Автор методики и академический куратор курсов — кандидат педагогических наук Анжелика Шакина, 30 лет работавшая в системе профильных лицеев и более десяти лет входившая в экспертные комиссии ОГЭ и ЕГЭ. Практическую часть сопровождения ведут студенты технических вузов — в частности, старшим куратором назначен первокурсник МГТУ им. Баумана Лев Уйданов (результат ЕГЭ-2024 — 99 баллов).

Перед началом обучения школьники проходят диагностику: тест проверяет не только знание формул, но и скорость решения типовых задач. На основе этих данных формируется индивидуальный учебный план, который затем корректируется после каждого тематического модуля. Занятия проходят в группах по 8–10 человек, а обратная связь фиксируется в электронной системе: родители получают ежемесячные отчёты о посещаемости, результатах мини-тестов и домашней работе.

По данным организаторов, в прошедшем учебном году в пилотных потоках занимались 170 школьников из 23 регионов. Средний прирост по внутреннему мониторингу составил около 40 процентов от стартового результата; выпускники сообщили о проходных баллах в МГУ, МФТИ и МГТУ им. Баумана.

1 июля школа запускала "Летний клуб" — двухмесячный курс из 16 занятий, предназначенный, по словам авторов, для "мягкого входа" в учебный год и повторения базовых тем. Осенью организаторы планируют подключить к платформе адаптивную AI-систему рекомендаций, а также расширить предметную линейку за счёт информатики и физики.

Эксперты рынка EdTech отмечают, что формат "гибридного наставничества" (опытные педагоги + молодые кураторы) становится для онлайн-школ способом комбинировать академическую основу с неформальным общением, которое понятнее подросткам.

Если вам интересно увидеть, как эта система работает в реальном времени, "Класс математики" открывает бесплатную диагностику и пробный урок — регистрация доступна в социальных сетях школы.

Шоу-бизнес в Telegram

11 августа 2025, 14:06
Фото: Freepik
Сообщество "Класс математики| ОГЭ ЕГЭ 2026" в VK✓ Надежный источник

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
ПВО успешно перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам мэра, силы ПВО Министерства обороны России сбили два беспилотника, которые угрожали воздушному пространству Москвы.

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников
В подмосковной Балашихе действует первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, созданный при участии спецназа "Витязь", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Центр, открытый в апреле 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, объединяет все этапы – от оформления документов до начальной военной подготовки.

В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест

В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест
В микрорайоне "Пригород Лесное" городского округа Видное Московской области 1 сентября начнет работу новый корпус образовательного центра "Старт" им. К.Д. Ушинского. Как сообщили в пресс-службе правительства Московской области, трехэтажное здание площадью 20 тыс.

На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития

На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития
На молодежном экофоруме в Камчатском крае представили проекты в сфере чистой энергетики. На Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема.

Инвестиционный дом D8 – отзывы и услуги

Инвестиционный дом D8 – отзывы и услуги
Российская компания по управлению капиталами. Инвестиционный дом D8 специализируется на работе с квалифицированными инвесторами — как частными лицами, так и организациями.

