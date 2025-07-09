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На Тверском бульваре поженятся пять пар

На Тверском бульваре поженятся пять пар
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10 июля на Тверском бульваре пройдет уникальное событие – пять свадебных церемоний в рамках проекта "Свадебный переполох".

Гостей ожидает не только торжественная регистрация брака, но и насыщенная программа с развлечениями, мастер-классами и бьюти-процедурами. Это мероприятие станет настоящим праздником для молодоженов и их гостей, создавая атмосферу любви и радости.

Официальные церемонии

Свадебные церемонии будут проводиться на живописных площадках города в рамках проекта "Лето в Москве". Для участия в этом событии молодожены должны подать заявление через сайт госуслуг, портал mos.ru или лично в ЗАГСе. После оплаты пошлины пары смогут забронировать время для своей церемонии. На Тверском бульваре ротонда, украшенная зелеными растениями и цветами, станет идеальным местом для обмена клятвами.

Программа "Свадебный переполох"

В рамках "Свадебного переполоха" на Тверском бульваре запланированы разнообразные мероприятия. С 12:00 до 16:30 сотрудники ЗАГСов будут принимать заявления от пар, которые только планируют вступить в брак. Это отличная возможность для будущих молодоженов получить информацию и поддержку от профессионалов.

Развлечения и мастер-классы

После официальной части начнется развлекательная программа. Гостей ждут праздничные игры и конкурсы, которые начнутся в 12:00. Диджеи создадут атмосферу веселья, а участники проекта "Московское чаепитие" угостят всех ароматным чаем. Жениху и невесте будут вручены мини-караваи и подарки.

Кроме того, бьюти-мастера предложат укладки для невест и гостей, а также проведут мастер-классы по созданию стильных аксессуаров. Участницы смогут изготовить кастомизированные соломенные шляпы, которые станут отличным дополнением к праздничному образу.

Увлекательные активности

Программа "Свадебного переполоха" продлится с 10 по 13 июля. Молодожены смогут принять участие в гонках на автосимуляторах, где победитель получит право выбрать имя для ребенка или уступить другому мытье посуды. Команды поддержки смогут активно участвовать в соревнованиях, создавая атмосферу дружеского соперничества.

Для желающих организаторы подготовили викторину на тему видеоигр, где победитель сможет выбрать фильм для вечернего просмотра или план на выходные. Также будут доступны тематические мини-сувениры для всех гостей.

Спортивные состязания

На площадке молодожены и гости смогут поучаствовать в спортивных состязаниях: пинг-понг для двоих или пиклбол для влюбленных. Друзья жениха и подружки невесты смогут сразиться в интеллектуальной битве на шахматной доске, что добавит в праздник элемент соревнования.

Фотозоны и красота

Тверской бульвар станет не только местом для свадебных церемоний, но и флагманской площадкой чемпионата «Камень, ножницы, бумага». Молодожены смогут выбрать, куда поехать в медовый месяц, с помощью игровых жестов. Участников ждут сувениры за участие в турнире.

Для создания незабываемых воспоминаний обустроены стилизованные фотозоны. Гости смогут сделать яркие снимки на фоне воздушных шаров или ретроавтомобилей с открытым верхом, а также воспользоваться фотобудкой для веселых кадров.

Бьюти-салон на колесах

Специалисты модной индустрии подготовили особую программу для новобрачных и их друзей. С 10 по 13 июля на Тверском бульваре гостей ждут подарки от брендов, розыгрыши призов и флеш-макияж для всех желающих. Мастера предложат мастер-классы по созданию свадебных аксессуаров и возможность сделать романтические парные татуировки.

Свадебный праздник на Тверском бульваре станет незабываемым событием для молодоженов и их гостей. Обширная программа "Свадебного переполоха" обещает множество интересных развлечений и возможностей для создания ярких воспоминаний. Это уникальная возможность отметить важный шаг в жизни в окружении любви и радости.

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9 июля 2025, 14:43
Фото: Mos.ru
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