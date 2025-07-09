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Среда 9 июля

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Трамп возвращает асбест: в США собираются отменить запрет на хризотил

Трамп возвращает асбест: в США собираются отменить запрет на хризотил
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Агентство по охране окружающей среды США (EPA) намерено отозвать запрет на использование хризотилового асбеста в промышленности. Об этом пишет "The Hill" со ссылкой на заявление в Апелляционный суд США по федеральному округу.

Агентство планирует отозвать решение, принятое во время президентства Джо Байдена в 2024 году. Тогда EPA ввело запрет на импорт и применение хризотилового асбеста в производстве хлорина, а также на установку хризотиловых прокладок, изоляций и других изделий на американских предприятиях. Компаниям, производящим хризотиловые накладки на тормозные колодки, дали полгода на поиск и замену сырья, производителям листовых прокладок — 2 года, а заводам, выпускающим хлорин, позволили перестраивать производство 12 лет. После этого компании подали в суд на EPA, а потом сменилось руководство страны вместе с "линией партии".

После прихода к власти Дональда Трампа, законопроект поставили на паузу, затем сменилось руководство EPA, в которое вошли близкие к президенту республиканцы. СМИ цитируют документ, в котором указано, что в 2025 году Агентство собирается выяснить, вышел ли запрет «за рамки того, что необходимо для устранения необоснованного риска, и выяснить, смогут ли альтернативные меры, такие как требование постоянных мер защиты на рабочем месте, устранить необоснованный риск». На это потребуется около 2,5 лет.

Документ можно прочитать как попытку EPA ввести в США принцип "контролируемого использования" хризотилового асбеста, реализуемый, к примеру, в Российской Федерации и ряде других стран. Он включает в себя комплекс мер по охране труда на добывающих и обрабатывающих предприятиях, а также стандарты транспортировки и перевозки продукции на основе хризотилового волокна. Хризотиловый асбест сегодня используется при производстве более 300 видов промышленных продуктов. В США, не смотря на последовательные попытки запрета в 2002 и 2016 гг., его применение по-прежнему актуально в ряде отраслей. Это не только химическая промышленность и автомобилестроение, но также очистка сточных вод и питьевой воды, бурение газовых и нефтяных скважин, производство прокладок для станков и механизмов. Во многом это связано с уникальным набором полезных свойств хризотила — он не горит, не плавится, не проводит электричество, химически инертен к большинству воздействий (кроме кислот), не выделяет вредные пары при нагреве, устойчив к механическим воздействиям. В частности, одним из аргументов американского химпрома было то, что для производства хлорина необходимы именно хризотиловые фильтры, замены которым пока не найдено.

Сам Трамп неоднократно высказывался в пользу использования асбеста, допуская резкие комментарии в адрес оппонентов. В своей книге 1997 года The Art of the Comeback, он прямо указывает, что антиасбестовая кампания — уловка, направленная на формирование общественного мнения. "Я считаю, что движение против асбеста было инициировано мафией, потому что удалением асбеста из зданий будут заниматься аффилированные с преступным миром компании. На политиков было оказано большое давление, и они, как всегда, отступили", — писал Трамп.

В 2025 году, судя по всему, чаша весов сместилась в другую сторону. В начале июля появилась новость об увольнении 139 сотрудников EPA, высказавшихся против решений администрации Трампа. Причина — "незаконный подрыв" инициатив президентской политики в отношении регулирования Агентства. Более того, в письме от имени руководства EPA указано, что организация отныне реализует принцип «нулевой терпимости к карьеристам и бюрократам», а также, что решения Агентства основаны на научных исследованиях, которые провели ученые, "гордящиеся работой в организации". За вычурной риторикой скрывается вполне прагматичный подход, ориентированный на сокращение раздутого штата, часть из которого работала, как можно судить по позиции руководства Агентства, в интересах бюрократического аппарата, сложившегося при демократах. Данный шаг можно считать следующим в борьбе за здравый смысл — хризотил нужен реальной американской экономике, в то время как разговоры об его опасности в основном конвертируются в зарплату для чиновников, но не в рост производства.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июля 2025, 10:56
Фото: Freepik
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