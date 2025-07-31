На Фестивале детства в "Лужниках" откроют уникальную спортплощадку

С 1 по 3 августа 2023 года в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет Фестиваль детства, который станет частью масштабного спортивного форума "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для детей и их родителей, предлагая множество активностей и увлекательных мероприятий.

Уникальная детская площадка

На фестивале будет открыта уникальная детская площадка, которая станет центром притяжения для юных участников. Здесь дети смогут пройти полосу препятствий, испытать свои силы на батуте и поиграть в гигантскую дженгу. Кроме того, предусмотрены спортивные игры, такие как футбол и баскетбол, а также возможность пострелять из большой рогатки. Для любителей творчества будет организован аквагрим, который добавит ярких красок в праздник.

Программа фестиваля

Торжественное открытие Фестиваля детства состоится 1 августа с 14:00 до 15:00. Это будет незабываемый момент для всех участников, который задаст тон дальнейшим мероприятиям. На следующий день, 2 августа, в Южном спортивном центре пройдет встреча с популярным блогером Владом Глентом. Его канал, посвященный мобильным и компьютерным играм, привлечет внимание многих детей. Участники смогут пообщаться с Владом, задать ему вопросы, получить автограф и принять участие в различных челленджах. Регистрация не требуется — вход будет осуществляться по живой очереди.

Многофункциональная спортивная площадка

В рамках фестиваля также откроется новая многофункциональная спортивная площадка, которая будет адаптироваться под разные виды спорта каждую неделю. С 1 августа до 14 сентября здесь можно будет заниматься баскетболом, тактической стрельбой, футболом, регби и даже джаст-денсом. Это создаст уникальные возможности для детей попробовать себя в различных спортивных дисциплинах и выбрать то, что им действительно нравится.

Технологии будущего

Москва активно внедряет технологии будущего в повседневную жизнь. На современных спортивных площадках дети не только играют, но и обучаются с использованием инновационных технологий. Искусственный интеллект помогает им развивать навыки и улучшать результаты в спорте. Взрослые также могут воспользоваться передовыми технологиями — от управления роботами на производстве до получения медицинской помощи нового поколения.

Форум-фестиваль "Территория будущего"

Фестиваль детства является частью более масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который пройдет с 1 августа по 14 сентября. На десятках площадок города будут организованы культурные, спортивные и образовательные мероприятия, направленные на развитие столицы. Подробная информация о мероприятиях доступна на официальном сайте форума.

Фестиваль детства в "Лужниках" — это не только развлечение для детей, но и возможность для них познакомиться с новыми видами спорта и технологиями. Проект "Лето в Москве" продолжает удивлять разнообразием мероприятий и активностей, делая столицу еще более привлекательной для жителей и гостей. Каждый день в Москве проходят яркие события, и Фестиваль детства станет одним из самых запоминающихся моментов этого лета.