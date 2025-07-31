Собянин: 1 августа в столице откроется масштабный форум-фестиваль "Москва 2030"

Проект "Лето в Москве" стал настоящим культурным событием, объединившим за два месяца около 30 миллионов жителей и гостей столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале поделился информацией о том, как проходят мероприятия и какие события привлекают внимание москвичей и туристов.



Ключевые события лета

Основными событиями проекта стали множество фестивалей и выставок. Среди них выделяются исторические и гастрономические фестивали, иммерсивные спектакли на Красной площади и Международный джазовый фестиваль. Также прошли празднования Дня защиты детей, Дня молодежи и Дня семьи, любви и верности. Специальное внимание привлек фестиваль «Театральный бульвар», который продолжает радовать зрителей разнообразными постановками.

Участие делового сообщества

Важную роль в организации мероприятий проекта сыграло деловое сообщество. В рамках спецпроекта «Время возможностей» было проведено более 1,9 тысячи событий, что свидетельствует о высоком уровне активности предпринимателей. Они организовали для москвичей уникальные акции, вечеринки и музыкальные сеты, а также показы мультфильмов и экскурсии. Партнеры проекта провели свыше 300 мероприятий, что подтверждает интерес к культурным инициативам.

Разнообразие мероприятий

"Лето в Москве" предлагает жителям и туристам широкий спектр мероприятий. До 14 сентября можно посетить летний сезон в зеленом театре, а также приобрести уникальные товары локальных брендов на «Зеленом маркете». В столичных усадьбах проходят концерты, цирковые представления и другие развлекательные программы. Кроме того, до 17 августа все желающие могут увидеть лучшие номера победителей Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол».

Новый проект "Книга в городе"

Одним из ярких нововведений стало открытие проекта «Книга в городе». Это три уникальных пространства — уютные библиотеки под открытым небом, где москвичи могут наслаждаться чтением. Тематические бульвары предлагают различные активности: шахматы на Гоголевском бульваре, спортивные занятия на Петровском, танцы на Чистопрудном и художественные мастер-классы на Страстном.

Будущие события

Лето в Москве продолжает удивлять новыми мероприятиями. Среди них крупнейший фестиваль света "Проекция" и Фестиваль исторических и забытых игр. А уже 1 августа стартует масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", который обещает интересную программу для всех поколений.

Проект "Лето в Москве" стал настоящим праздником для жителей и гостей столицы. Благодаря разнообразию мероприятий и активному участию делового сообщества, лето в Москве стало насыщенным и увлекательным. Программа продолжает развиваться, предлагая новые возможности для культурного досуга, что делает Москву еще более привлекательной для отдыха и развлечений.