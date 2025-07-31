Собянин: 1 августа в столице откроется масштабный форум-фестиваль "Москва 2030"

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Четверг 31 июля

13:10Собянин: 1 августа в столице откроется масштабный форум-фестиваль "Москва 2030" 12:58Как отличить натуральное сливочное масло от подделки – 5 простых признаков 12:58Легенда мировой сцены ушла навсегда: история жизни и творчества великого артиста 12:42Почти 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 августа 12:11Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность" 12:06Фестиваль "Сады и цветы" украсил площадки у станций метро в Москве 12:04Самое длинное солнечное затмение века: что ждет нас в 2027 году 11:26Московские водоемы находятся под контролем усиленных групп спасателей 11:02"Я не альфонс!" Прохор Шаляпин объяснил свою страсть к женщинам постарше 10:51Ушла из жизни звезда "Ведьмака" – мир оплакивает жемчужину кинематографа 10:48В "Лужниках" пройдет Фестиваль детства 10:27ТЕСТ: угадайте известного артиста по его фирменной "крылатой" фразе 10:15Невосполнимая потеря для кинематографа: легенда экрана ушел из жизни 09:26Тест: угадайте советские фильмы по кадру с путешественниками 08:29Футбольный мир потерял выдающегося спортсмена: ушел из жизни заслуженный игрок 06:57Омар Хайям назвал ошибку в любви, которая разрушает чувства быстрее измены – запомните ее 03:42Что нельзя делать 31 июля, в Омельянов день, чтобы не потерять все деньги 00:11Великий советский хоккеист ушел из жизни в разгар рабочего дня – мир не оправился от потери 21:01Тест "Великий и могучий": 10 вопросов, которые покажут, насколько вы грамотны 20:273 привычки, которые незаметно обесценивают вас в глазах мужчины: это – начало конца 18:49Пыль не садится неделями: профессиональные горничные раскрыли свой главный секрет чистоты 18:32В Московской области умными датчиками оснастили почти 2,3 тыс. котельных 17:13Знание этого упростит вам жизнь на 90%: так учил нас самый могущественный человек в мире 16:24"Стерилизую банки за 10 минут, и ничего не взрывается": главный секрет идеальных заготовок 16:16Двукратная олимпийская чемпионка трагически ушла из жизни: скорбит весь спортивный мир 15:54Он звал ее второй мамой: не стало родной женщины Юрия Шатунова 15:01Люди несут цветы к знаменитому дому Никаса Сафронова в центре Москвы 14:59Эти фразы притянут в вашу жизнь удачу: говорите их каждый день 13:52Оказавшаяся с детьми в эпицентре землетрясения Барановская вышла на связь 13:41Музыкальный гений ушел навсегда: мир потерял талантливого композитора 13:34Не смывайте здоровье: как правильно принимать душ в жару? 13:32ИИ-ассистент в Подмосковье более 160 тыс. раз предложил продлить рецепт на льготные лекарства 12:51Как травма меняет мозг навсегда: открытия ученых, которые переворачивают взгляд на боль 12:18Скоропостижно ушел из жизни популярный актер 12:15Кричали, плакали и умоляли: поступок Александра Розенбаума разочаровал тысячи людей 12:06Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам 11:32Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа 11:31Тест: угадайте советский фильм по кадру с космическим кораблем 11:28Трагическая утрата для литературного мира: ушел из жизни прославленный поэт 10:33Тест: Продолжите стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова 10:17Невосполнимая утрата для мира музыки: ушел из жизни вокалист легендарной группы 09:55Онлайн-трансляции Московского зоопарка стали доступны на английском языке 08:54Весь мир оплакивает выдающегося режиссера – еще одна огромная потеря для кинематографа 06:41Омар Хайям посоветовал 1 фразу, которая сразу поставит на место завистников – запомните ее 03:37Что нельзя делать 30 июля, в Маринин день, чтобы не потерять слух 00:21Не стало яркой звезды шоу Малахова – внезапный уход сильной женщины потряс всю страну 21:44Наши бабушки клали это у изголовья, чтобы спать как младенец: копеечный секрет от бессонницы 20:56Не просто кино: 5 фильмов, которые обязательно надо посмотреть, чтобы понять жизнь 19:28Тест: “Не главный герой”. Узнайте советский фильм по его верному спутнику 17:58Все богатые люди знают это правило, а бедные игнорируют: один шаг, который навсегда изменит ваши финансы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: 1 августа в столице откроется масштабный форум-фестиваль "Москва 2030"

Собянин: 1 августа в столице откроется масштабный форум-фестиваль "Москва 2030"
70

Проект "Лето в Москве" стал настоящим культурным событием, объединившим за два месяца около 30 миллионов жителей и гостей столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале поделился информацией о том, как проходят мероприятия и какие события привлекают внимание москвичей и туристов.

Ключевые события лета

Основными событиями проекта стали множество фестивалей и выставок. Среди них выделяются исторические и гастрономические фестивали, иммерсивные спектакли на Красной площади и Международный джазовый фестиваль. Также прошли празднования Дня защиты детей, Дня молодежи и Дня семьи, любви и верности. Специальное внимание привлек фестиваль «Театральный бульвар», который продолжает радовать зрителей разнообразными постановками.

Участие делового сообщества

Важную роль в организации мероприятий проекта сыграло деловое сообщество. В рамках спецпроекта «Время возможностей» было проведено более 1,9 тысячи событий, что свидетельствует о высоком уровне активности предпринимателей. Они организовали для москвичей уникальные акции, вечеринки и музыкальные сеты, а также показы мультфильмов и экскурсии. Партнеры проекта провели свыше 300 мероприятий, что подтверждает интерес к культурным инициативам.

Разнообразие мероприятий

"Лето в Москве" предлагает жителям и туристам широкий спектр мероприятий. До 14 сентября можно посетить летний сезон в зеленом театре, а также приобрести уникальные товары локальных брендов на «Зеленом маркете». В столичных усадьбах проходят концерты, цирковые представления и другие развлекательные программы. Кроме того, до 17 августа все желающие могут увидеть лучшие номера победителей Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол».

Новый проект "Книга в городе"

Одним из ярких нововведений стало открытие проекта «Книга в городе». Это три уникальных пространства — уютные библиотеки под открытым небом, где москвичи могут наслаждаться чтением. Тематические бульвары предлагают различные активности: шахматы на Гоголевском бульваре, спортивные занятия на Петровском, танцы на Чистопрудном и художественные мастер-классы на Страстном.

Будущие события

Лето в Москве продолжает удивлять новыми мероприятиями. Среди них крупнейший фестиваль света "Проекция" и Фестиваль исторических и забытых игр. А уже 1 августа стартует масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", который обещает интересную программу для всех поколений.

Проект "Лето в Москве" стал настоящим праздником для жителей и гостей столицы. Благодаря разнообразию мероприятий и активному участию делового сообщества, лето в Москве стало насыщенным и увлекательным. Программа продолжает развиваться, предлагая новые возможности для культурного досуга, что делает Москву еще более привлекательной для отдыха и развлечений.

Шоу-бизнес в Telegram

31 июля 2025, 13:10
Фото: mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В Московской области умными датчиками оснастили почти 2,3 тыс. котельных

В Московской области умными датчиками оснастили почти 2,3 тыс. котельных
В Московской области в соответствии с целями нацпроекта "Экономика данных" оборудовано "умными" датчиками почти 2,3 тыс. котельных, сообщила пресс-служба регионального Минэнерго. Проект «Цифровая котельная», реализуемый совместно с федеральным правительством, охватывает пять городских округов региона.

ИИ-ассистент в Подмосковье более 160 тыс. раз предложил продлить рецепт на льготные лекарства

ИИ-ассистент в Подмосковье более 160 тыс. раз предложил продлить рецепт на льготные лекарства
Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта "Светлана", внедренный в систему здравоохранения Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных", с начала года более 160 тыс. раз предлагал пациентам продлить электронный рецепт на льготные лекарства. Такие данные привел заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Максим Забелин. По его словам, робот напоминает о необходимости продления рецепта и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию, в ходе которой врач может оформить продление дистанционно.

Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам

Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам
Москва готовится подарить новую жизнь почти пяти тысячам растений, которые сейчас украшают столичные парки и улицы. Данная инициатива станет частью Московского фестиваля "Сады и цветы", на котором растения будут переданы в Донецкий и Никитский ботанические сады.

Онлайн-трансляции Московского зоопарка стали доступны на английском языке

Онлайн-трансляции Московского зоопарка стали доступны на английском языке
Московский зоопарк открыл двери для зрителей со всего мира, запустив англоязычную версию своего проекта онлайн-трансляций на платформе mos.ru. Это нововведение предоставляет уникальную возможность любителям животных и профессиональным зоологам из разных стран наблюдать за жизнью обитателей зоопарка в реальном времени.

Тимур Турлов делает ставку на образование детей: "Мы инвестируем в тех, кто изменит мир"

Тимур Турлов делает ставку на образование детей: "Мы инвестируем в тех, кто изменит мир"
Когда компания становится системной частью жизни страны, ее деятельность выходит за рамки финансовых показателей. Именно так работает Freedom Holding Corp. – один из крупнейших частных инвесторов в образовательные и спортивные инициативы Казахстана. Во главе этих процессов стоит Тимур Турлов – предприниматель, меценат, реформатор. Вашингтонский чемпионат: как Турлов выводит школьные шахматы на мировой уровеньС 2 по 7 августа 2025 года в Вашингтоне пройдет Чемпионат мира по шахматам среди школьных команд — событие глобального масштаба, инициированное FIDE и Международной школьной федерацией шахмат (ISCF), которую возглавляет сам Тимур Турлов.

Выбор читателей

29/07ВтрУшел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир 30/07СрдМузыкальный гений ушел навсегда: мир потерял талантливого композитора 29/07ВтрТест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 30/07СрдЧто нельзя делать 30 июля, в Маринин день, чтобы не потерять слух 30/07СрдКричали, плакали и умоляли: поступок Александра Розенбаума разочаровал тысячи людей 29/07ВтрПочему нельзя переворачивать банки с такими крышками: одна ошибка, которая губит все заготовки