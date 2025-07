Тимур Турлов делает ставку на образование детей: "Мы инвестируем в тех, кто изменит мир"

Когда компания становится системной частью жизни страны, ее деятельность выходит за рамки финансовых показателей. Именно так работает Freedom Holding Corp. – один из крупнейших частных инвесторов в образовательные и спортивные инициативы Казахстана. Во главе этих процессов стоит Тимур Турлов – предприниматель, меценат, реформатор.

Вашингтонский чемпионат: как Турлов выводит школьные шахматы на мировой уровень

С 2 по 7 августа 2025 года в Вашингтоне пройдет Чемпионат мира по шахматам среди школьных команд — событие глобального масштаба, инициированное FIDE и Международной школьной федерацией шахмат (ISCF), которую возглавляет сам Тимур Турлов. Он не просто поддерживает турнир, но и выступает одним из спикеров конференции Smart Moves Summit.

«Мы строим не просто бизнес, мы инвестируем в новое поколение — тех, кто будет менять мир завтра», — подчеркивает Тимур Турлов, которому принадлежит инициатива по расширению интеллектуального спорта в школах всего мира.

Шахматы для Тимура Турлова — это не просто игра, а инфраструктура мышления и символ интеллектуального будущего. В январе 2023 года Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат (КФШ). С этого момента началась системная трансформация шахматного движения в стране: рост секций, привлечение гроссмейстеров, развитие инфраструктуры и выход Казахстана на международную арену как полноправного участника элиты.

Результаты не заставили себя ждать. Только за первое полугодие 2025 года казахстанские шахматисты завоевали более 80 медалей на международных турнирах. Особенной гордостью стало «серебро» на Командном чемпионате мира 2025 года в Лондоне — сборная Казахстана уступила только звёздной команде WR Chess Team, но обошла десятки сильнейших шахматных держав. В составе казахстанской сборной играли как признанные мастера, так и совсем юные спортсмены, для которых участие в турнире стало важным шагом на пути к профессиональной карьере. Тимур Турлов лично поздравил команду и отметил, что такой успех — не случайность, а подтверждение устойчивой стратегии: «Мы чувствуем поддержку на каждом этапе — от развития детских шахмат до проведения крупных международных турниров в нашей стране».

$11 миллионов на шахматы — это не максимум

В 2025 году Freedom Holding Corp. направила более $11 млн на развитие шахмат в Казахстане. Поддержка чемпионатов, подготовка юных спортсменов, тренерских команд и проведение международных турниров стали частью долгосрочной стратегии холдинга.

«Сейчас шахматы в Казахстане переживают настоящий бум. Все больше детей начинают заниматься с раннего возраста, мы видим взрыв популярности этой игры среди молодежи, за последнее время появились десятки и сотни юных чемпионов, для которых шахматы становятся не просто хобби, а стилем мышления и важной частью жизни. Шахматы становятся символом интеллектуальной эпохи», — отметил он в День шахмат 20 июля.

Турлов подчеркивает, что сегодня шахматы становятся одним из самых популярных видов киберспорта: «Уже сейчас миллионы смотрят шахматные турниры онлайн, а стримеры, крутые комментаторы, аналитика в реальном времени и искусственный интеллект сделают шахматы куда популярнее, чем мы могли себе представить еще несколько лет назад».

Поддержка шахмат превращается в культурный и туристический бренд страны: турниры проводятся в Алматы, Астане, а теперь под эгидой инициатив Турлова — и в международных локациях от Лондона до Вашингтона. Тимур Турлов заявляет, что Казахстан «больше не в шахматном вакууме — нас ждут, с нами считаются».

Футбол как вектор к равенству возможностей

Помимо шахмат, Freedom Holding активно развивает другие виды спорта в регионах. В июле 2025 года в Караганде представлен проект строительства крупнейшей частной футбольной академии страны. Ее стоимость составит $22 млн, финансирование полностью берет на себя холдинг.

«Я вижу, как в регионах растут по-настоящему талантливые дети. Им нужно просто дать шанс. Наша цель – создать современную, многофункциональную академию, которая станет настоящим центром притяжения для молодых спортсменов со всего региона», — говорит Тимур Турлов.

Академия будет включать манеж, стадион, интернат, медцентр и образовательные кабинеты. Это не просто спортивный объект, а среда для жизни и роста, соответствующая международным стандартам. Регион выбран неслучайно — Караганда стала базой для внедрения шахмат в школы и пилота образовательного проекта Teach for Qazaqstan.

QJ League и цифровая революция в спорте

C 2023 года Тимур Турлов возглавляет попечительский совет юношеской футбольной лиги Freedom QJ League — одного из самых технологичных спортивных проектов страны. Лига получила статус лучшей спортивной организации года, а платформа FF Manager завоевала международные награды. В 2024 году Freedom выделила на проект более $2 млн.

«На наши частные деньги мы поддержим систему молодежных соревнований в масштабах всей страны», — отмечал Турлов.

QJ League охватывает все регионы Казахстана, включая команды из сельских районов. Внедрение «умных» камер, Wyscout и AI-аналитики превращает детский футбол в мощную цифровую экосистему, ориентированную на развитие и игроков, и тренеров. Миссия — именно в долгосрочном развитии футбола в стране. «Успех будет зависеть от того, сможем ли мы работать с лучшими. Талантов в Казахстане много. Давайте дадим им нормальные условия труда, создадим культуру и посмотрим, что из этого получится», — так Тимур описывал кадровую философию Лиги.

Teach For Qazaqstan и ставка на учителей

Еще одно направление стратегических инвестиций — образование и учительская профессия. С 2023 года Freedom поддерживает Teach For Qazaqstan — локальную версию глобальной инициативы Teach For All (действует в 65 странах и объединяет усилия в области образовательного равенства). За два года молодые педагоги обучили 6 тысяч школьников в девяти школах Карагандинской области, а теперь проект расширяется в другие регионы.

«Когда у тебя в стране 7 миллионов детей, почти 4 из которых школьники, ты обязан дать им качественное образование. Во Freedom мы верим, что доступ к образованию, знанию, спорту – это и есть настоящая забота. Поэтому мы системно инвестируем в детство», — считает Турлов.

Проект стал началом комплексного движения, способного менять образовательную карту страны, особенно в сельских и отдаленных регионах. Тимур Турлов отмечает, что его привлекла в проекте базовая, но ключевая мысль: в любом ребёнке и в любой школе заложен потенциал, который способен изменить общество. Однако для того, чтобы этот потенциал стал реальностью, необходимы вдохновлённые и профессиональные учителя.

Образовательная экосистема как часть стратегии

Поддержка университетов, финансирование школ, создание цифровых платформ и образовательных фондов — все это встроено в стратегию Freedom Holding. Только за 2024 год холдинг направил более $70 млн на благотворительность и спонсорство, из них:

Более $8 млн — на Казахстанскую шахматную федерацию,

$2 млн — на QJ League,

остальные средства — на программы поддержки образования, спорта и экологии через фонд Freedom Shapagat.





«Казахстан должен конкурировать не только ресурсами, но и интеллектом», — подчеркивает глава Freedom.

Созданный компанией фонд Shapagat систематизирует благотворительные инициативы холдинга и также реализует экологические и образовательные проекты с участием ООН и министерств.

Философия Тимура Турлова — это не про формальную благотворительность «для галочки». Это продуманная, долгосрочная стратегия инвестиций в людей, знания и потенциал нового поколения. Не ради имиджа, а ради реальных изменений. Казахстан сегодня становится заметным интеллектуальным игроком на глобальной арене — и за этим стоит бизнес, который думает не только о прибыли, но и о завтрашнем дне.