Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона

Избирательная комиссия Курской области обратилась с официальной просьбой к коллегам из Москвы. Председатель курского избиркома Евгений Черкашин попросил главу Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову помочь в организации голосования на досрочных выборах губернатора региона прямо на территории столицы. Эта инициатива призвана обеспечить реализацию избирательных прав для тысяч курян, временно проживающих и работающих в Москве.

В Единый день голосования, 14 сентября, в Курской области пройдут досрочные выборы главы региона. Как отметил Евгений Черкашин, значительное число жителей области сегодня временно находится в столице по рабочим или личным причинам. Чтобы эти граждане не лишились возможности принять участие в важном для региона политическом событии, было решено пойти по пути межрегионального сотрудничества.

В своем официальном видеообращении председатель курского избиркома подчеркнул важность этой миссии:

"Многие наши земляки сейчас проживают в городе-герое Москве, и мы были бы вам очень благодарны, если бы вы помогли реализовать их избирательные права на данных выборах", — заявил Евгений Черкашин.

Что конкретно просит Курская область?

Речь идет о создании в Москве экстерриториальных избирательных участков. Это специально организованные пункты для голосования, которые позволяют гражданам одного региона проголосовать, находясь на территории другого.

Курская избирательная комиссия попросила Мосгоризбирком оказать содействие в решении двух ключевых задач:

Организовать сами избирательные участки: предоставить помещения и техническую базу. Помочь в формировании избирательных комиссий: обеспечить участки необходимым персоналом для проведения голосования в соответствии с законодательством.

Евгений Черкашин выразил надежду на поддержку и помощь со стороны московских коллег, подчеркнув, что такой шаг станет важным вкладом в обеспечение легитимности и открытости выборов.

Данная инициатива является ярким примером того, как избирательные системы адаптируются к современным реалиям высокой мобильности населения. Если Москва пойдет навстречу, это создаст важный прецедент, который позволит тысячам граждан исполнить свой долг, не выезжая для этого специально в свой родной регион. Теперь решение остается за Московской городской избирательной комиссией.