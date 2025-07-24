Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона

Мокрая Бузова восхитила зрителей Тесты Умер Оззи Осборн Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной

Лента новостей

Четверг 24 июля

17:16Невосполнимая утрата: ушел гениальный врач, изменивший жизни миллионов 16:55Знаки зодиака, которым труднее всего просить прощения 16:49Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона 16:20Только так нужно отвечать на оскорбление: об этом говорил еще Омар Хайям 16:11Загадка 3I/ATLAS: инопланетный зонд или космический странник? 15:52Утрата, которая потрясла мир: прощание с великим актером 15:37Особняк на Большой Полянке признан объектом культурного наследия 15:27Тест: угадайте страну по ее рекорду 15:20На западе столицы отремонтировали более 80 домов в стиле неоклассики 14:58Москвичи проголосуют за лучшие маршруты для прогулок с питомцами 14:37Ушла из жизни легенда спорта, сломавшая все стереотипы 14:04Состязания дронов организуют в "Сколково" в рамках форума "Москва 2030" 13:20Не стало знаменитого актера, который вдохновлял миллионы: еще одна потеря для кинематографа 13:12Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля 12:08Тест: Продолжите высказывание из фильма СССР "Любовь и голуби" 12:04Любопытные молодые ежи осваивают зеленые территории Москвы 11:15Люди несут цветы к дому Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге 11:06Не стало любимца всей страны: врачи до последнего боролись за его жизнь 10:33Что происходит с оставленной в России тайной квартирой беглянки Пугачевой 10:01Мир футбола скорбит: ушел из жизни непревзойденный гений мяча 09:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по знойной красотке в купальнике 04:34Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею 00:03Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта 22:26Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение" 20:23Эта история о Сократе и Дельфийском оракуле изменит ваше представление о мудрости 19:05Прорыв в борьбе с раком: универсальная вакцина, способная изменить медицину 18:56Копеечное средство из аптеки заставит помидоры плодоносить как бешеные 17:33Врачи бьют тревогу: России грозит новая смертельная инфекция 17:03Футбольный мир скорбит: скоропостижно ушел из жизни молодой игрок 16:24Тест: узнай советский киношедевр по кадру в подъезде 15:37Новая функция в WhatsApp: как не утонуть в потоке сообщений 15:06Территорию "Лужников" украсят уникальные арт-объекты 14:57Свекровь, деверь, золовка: большая семейная шпаргалка, чтобы не запутаться, кто есть кто 14:46Узнать тайны старого Арбата смогут гости фестиваля "Усадьбы Москвы" 14:45Звезда НТВ оказалась в инвалидном кресле из-за какой-то твари 14:20Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля 13:51В Улан-Удэ приступили к ликвидации опасного фенольного отстойника 13:49В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор 13:42Футбольная общественность потрясена: ушел из жизни выдающийся защитник 12:52Судейский кошмар на Лукойл Арене: как Казарцев испортил матч Спартак – Динамо Махачкала 12:38Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО 11:58Мир скорбит: ушел из жизни легенда футбола, выигравший Кубок европейских чемпионов 11:40В Москве привели в порядок 37 домов в стиле постконструктивизма 11:34Вернуть образ Суворова в современную культуру поможет творческий конкурс 11:03Ваша жизнь не будет прежней: 10 гениальных фраз Омара Хайяма, которые нужно знать каждому 10:57Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы 10:34"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии 10:01Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен 04:41Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям 00:07День Антония Громоносца: 7 опасных запретов 23 июля 2025, которые нельзя нарушать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона

Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона
89

Избирательная комиссия Курской области обратилась с официальной просьбой к коллегам из Москвы. Председатель курского избиркома Евгений Черкашин попросил главу Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову помочь в организации голосования на досрочных выборах губернатора региона прямо на территории столицы. Эта инициатива призвана обеспечить реализацию избирательных прав для тысяч курян, временно проживающих и работающих в Москве.

В Единый день голосования, 14 сентября, в Курской области пройдут досрочные выборы главы региона. Как отметил Евгений Черкашин, значительное число жителей области сегодня временно находится в столице по рабочим или личным причинам. Чтобы эти граждане не лишились возможности принять участие в важном для региона политическом событии, было решено пойти по пути межрегионального сотрудничества.

В своем официальном видеообращении председатель курского избиркома подчеркнул важность этой миссии:

"Многие наши земляки сейчас проживают в городе-герое Москве, и мы были бы вам очень благодарны, если бы вы помогли реализовать их избирательные права на данных выборах", — заявил Евгений Черкашин.

Что конкретно просит Курская область?

Речь идет о создании в Москве экстерриториальных избирательных участков. Это специально организованные пункты для голосования, которые позволяют гражданам одного региона проголосовать, находясь на территории другого.

Курская избирательная комиссия попросила Мосгоризбирком оказать содействие в решении двух ключевых задач:

  1. Организовать сами избирательные участки: предоставить помещения и техническую базу.
  2. Помочь в формировании избирательных комиссий: обеспечить участки необходимым персоналом для проведения голосования в соответствии с законодательством.

Евгений Черкашин выразил надежду на поддержку и помощь со стороны московских коллег, подчеркнув, что такой шаг станет важным вкладом в обеспечение легитимности и открытости выборов.

Данная инициатива является ярким примером того, как избирательные системы адаптируются к современным реалиям высокой мобильности населения. Если Москва пойдет навстречу, это создаст важный прецедент, который позволит тысячам граждан исполнить свой долг, не выезжая для этого специально в свой родной регион. Теперь решение остается за Московской городской избирательной комиссией.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июля 2025, 16:49
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

В Улан-Удэ приступили к ликвидации опасного фенольного отстойника

В Улан-Удэ приступили к ликвидации опасного фенольного отстойника
В Улан-Удэ начинается решение многолетней экологической проблемы, угрожавшей уникальной природе Байкала. Федеральный экологический оператор" (ФЭО) представил комплексный план по ликвидации и рекультивации фенольного отстойника, который долгие годы отравлял почву и подземные воды. Проблема с 30-летней историейФенольный отстойник, появившийся в 1987 году, давно стал одной из главных "болевых точек" Улан-Удэ.

Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО

Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО
Современные научные разработки столичных технопарков находят прямое применение на передовой. Более 60 тонн высокотехнологичной медицинской продукции, от гемостатических бинтов на основе хитозана до 3D-печатных ампульниц, было безвозмездно отправлено в зону СВО шестью компаниями-резидентами. Резиденты столичных технопарков направили более 60 тонн высокотехнологичной медицинской помощи в зону специальной военной операции.

Вернуть образ Суворова в современную культуру поможет творческий конкурс

Вернуть образ Суворова в современную культуру поможет творческий конкурс
В музее Вооруженных сил России дали старт творческому конкурсу “Как много в имени Суворов для сердца русского слилось”. Конкурс приурочен к 295-летию со дня рождения Александра Васильевича Суворова и проводится в Год Защитника Отечества.

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин
Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника в телеграм-канале. Сегодня утром силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была пресечена попытка атаки беспилотника на столицу.

Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве

Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве
На Москву в ночь и утренние часы обрушился мощный ливень, который в отдельных районах города превысил месячную климатическую норму. Сильный дождь сопровождается порывистым ветром. Городские службы переведены в усиленный режим работы для борьбы с последствиями непогоды, а жителям столицы настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность. По данным метеорологов, климатическая норма осадков для этого месяца составляет 85 мм.

Выбор читателей

23/07СрдВесь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен 22/07ВтрБольшая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 23/07СрдЗвезда НТВ оказалась в инвалидном кресле из-за какой-то твари 24/07ЧтвТест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею 23/07СрдМир скорбит: ушел из жизни легенда футбола, выигравший Кубок европейских чемпионов 24/07ЧтвНе стало любимца всей страны: врачи до последнего боролись за его жизнь