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Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве

Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве
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На Москву в ночь и утренние часы обрушился мощный ливень, который в отдельных районах города превысил месячную климатическую норму. Сильный дождь сопровождается порывистым ветром. Городские службы переведены в усиленный режим работы для борьбы с последствиями непогоды, а жителям столицы настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность.

По данным метеорологов, климатическая норма осадков для этого месяца составляет 85 мм. Однако за одну ночь природа преподнесла сюрприз, и некоторые округа приняли на себя основной удар стихии:

  • Рекордсмен — Зеленоград (ЗелАО): выпало до 91 мм осадков, что превышает месячную норму.
  • Северо-Восточный округ (СВАО): до 71 мм.
  • Восточный округ (ВАО): до 50 мм.
  • Северный округ (САО): до 47 мм.

Синоптики предупреждают, что непогода, сопровождаемая сильным ветром с порывами до 15 м/с, сохранится до конца дня.

Городские службы в режиме повышенной готовности

Для оперативного пропуска огромного объема воды в водосточную сеть на улицах города круглосуточно работают бригады и спецтехника ГУП “Мосводосток”, а также откачивающая техника других инженерных и коммунальных компаний. Специалисты оперативно реагируют на все заявки о скоплениях воды.

Что делать, если вы обнаружили подтопление?

Городские службы просят жителей сообщать о временных скоплениях воды. Это поможет быстрее направить на место бригаду. Сделать это можно двумя способами:

  1. Позвонить в диспетчерскую службу вашего района.
  2. Оставить сообщение в официальном аккаунте ГУП “Мосводосток” в социальной сети “ВКонтакте”.

Безопасность — прежде всего: важные напоминания для горожан

В связи со сложными погодными условиями жителям и гостям столицы необходимо быть предельно внимательными и соблюдать простые правила безопасности.

Для пешеходов:

  • По возможности воздержитесь от пребывания на улице.
  • Не укрывайтесь от дождя и ветра под деревьями.
  • Обходите шаткие конструкции и рекламные щиты.

Для автомобилистов:

  • Не паркуйте машины вблизи деревьев.
  • Строго соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию.
  • Избегайте резких маневров, так как на мокрой дороге сцепление с асфальтом ухудшается.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, а жителям столицы рекомендуется следовать правилам безопасности до окончания непогоды.

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21 июля 2025, 11:11
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Telegram / @kgh_moscow✓ Надежный источник

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