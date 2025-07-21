Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве

На Москву в ночь и утренние часы обрушился мощный ливень, который в отдельных районах города превысил месячную климатическую норму. Сильный дождь сопровождается порывистым ветром. Городские службы переведены в усиленный режим работы для борьбы с последствиями непогоды, а жителям столицы настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность.

По данным метеорологов, климатическая норма осадков для этого месяца составляет 85 мм. Однако за одну ночь природа преподнесла сюрприз, и некоторые округа приняли на себя основной удар стихии:

Рекордсмен — Зеленоград (ЗелАО): выпало до 91 мм осадков, что превышает месячную норму.

выпало до 91 мм осадков, что превышает месячную норму. Северо-Восточный округ (СВАО): до 71 мм.

до 71 мм. Восточный округ (ВАО): до 50 мм.

до 50 мм. Северный округ (САО): до 47 мм.

Синоптики предупреждают, что непогода, сопровождаемая сильным ветром с порывами до 15 м/с, сохранится до конца дня.

Городские службы в режиме повышенной готовности

Для оперативного пропуска огромного объема воды в водосточную сеть на улицах города круглосуточно работают бригады и спецтехника ГУП “Мосводосток”, а также откачивающая техника других инженерных и коммунальных компаний. Специалисты оперативно реагируют на все заявки о скоплениях воды.

Что делать, если вы обнаружили подтопление?

Городские службы просят жителей сообщать о временных скоплениях воды. Это поможет быстрее направить на место бригаду. Сделать это можно двумя способами:

Позвонить в диспетчерскую службу вашего района. Оставить сообщение в официальном аккаунте ГУП “Мосводосток” в социальной сети “ВКонтакте”.

Безопасность — прежде всего: важные напоминания для горожан

В связи со сложными погодными условиями жителям и гостям столицы необходимо быть предельно внимательными и соблюдать простые правила безопасности.

Для пешеходов:

По возможности воздержитесь от пребывания на улице.

Не укрывайтесь от дождя и ветра под деревьями.

Обходите шаткие конструкции и рекламные щиты.

Для автомобилистов:

Не паркуйте машины вблизи деревьев.

Строго соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию.

Избегайте резких маневров, так как на мокрой дороге сцепление с асфальтом ухудшается.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, а жителям столицы рекомендуется следовать правилам безопасности до окончания непогоды.