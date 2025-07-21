Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве

По данным метеорологов, климатическая норма осадков для этого месяца составляет 85 мм. Однако за одну ночь природа преподнесла сюрприз, и некоторые округа приняли на себя основной удар стихии:
- Рекордсмен — Зеленоград (ЗелАО): выпало до 91 мм осадков, что превышает месячную норму.
- Северо-Восточный округ (СВАО): до 71 мм.
- Восточный округ (ВАО): до 50 мм.
- Северный округ (САО): до 47 мм.
Синоптики предупреждают, что непогода, сопровождаемая сильным ветром с порывами до 15 м/с, сохранится до конца дня.
Городские службы в режиме повышенной готовности
Для оперативного пропуска огромного объема воды в водосточную сеть на улицах города круглосуточно работают бригады и спецтехника ГУП “Мосводосток”, а также откачивающая техника других инженерных и коммунальных компаний. Специалисты оперативно реагируют на все заявки о скоплениях воды.
Что делать, если вы обнаружили подтопление?
Городские службы просят жителей сообщать о временных скоплениях воды. Это поможет быстрее направить на место бригаду. Сделать это можно двумя способами:
- Позвонить в диспетчерскую службу вашего района.
- Оставить сообщение в официальном аккаунте ГУП “Мосводосток” в социальной сети “ВКонтакте”.
Безопасность — прежде всего: важные напоминания для горожан
В связи со сложными погодными условиями жителям и гостям столицы необходимо быть предельно внимательными и соблюдать простые правила безопасности.
Для пешеходов:
- По возможности воздержитесь от пребывания на улице.
- Не укрывайтесь от дождя и ветра под деревьями.
- Обходите шаткие конструкции и рекламные щиты.
Для автомобилистов:
- Не паркуйте машины вблизи деревьев.
- Строго соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию.
- Избегайте резких маневров, так как на мокрой дороге сцепление с асфальтом ухудшается.
Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, а жителям столицы рекомендуется следовать правилам безопасности до окончания непогоды.