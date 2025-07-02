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Ученые исследуют биоразнообразие водоемов в национальном парке "Лосиный Остров"

Ученые исследуют биоразнообразие водоемов в национальном парке "Лосиный Остров"
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В национальном парке "Лосиный Остров" продолжаются обширные исследования, направленные на изучение биоразнообразия водоемов.

В рамках этих работ ученые анализируют состояние Казенного пруда, используя организмы-биоиндикаторы — зоопланктон и бентосные организмы, обитающие на дне водоема. Эти исследования имеют важное значение для экологии региона, поскольку помогают выявить влияние человеческой деятельности и климатических изменений на экосистему.

"Регулярные экологические исследования являются основой для эффективного управления природными территориями столицы. Город активно поддерживает научные проекты, которые позволяют отслеживать изменения в состоянии флоры и фауны. Это важно для принятия взвешенных решений, направленных на сохранение природы Москвы как зеленого и экологически безопасного города", — сообщила Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В прошлом году в "Лосином Острове" было проведено уникальное эколого-биологическое обследование, в котором участвовало более 80 специалистов из пяти научных институтов. Они выявили свыше 1500 видов животных и растений, среди которых более 200 относятся к редким и охраняемым. На основании полученных данных были разработаны рекомендации по охране уязвимых видов и программы их восстановления.

В этом году работы продолжаются. В апреле группа ученых, включая специалистов Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, начала исследование водоемов парка. Они взяли пробы фито– и зоопланктона из Бабаевского пруда, а также образцы бентосных организмов из донного грунта. Также были отобраны пробы воды и осадков из Казенного пруда для оценки его экологического состояния.

На следующем этапе специалисты проводят лабораторный анализ видового состава раковинных амеб и ветвистоусых рачков кладоцер. Эти микроорганизмы служат индикаторами качества воды: раковинные амебы чувствительны к тяжелым металлам и нефтепродуктам, а кладоцеры реагируют на уровень органической нагрузки. Если планктон показывает чистоту воды, а донные организмы указывают на загрязнение, это сигнализирует о необходимости дополнительной работы с донными отложениями.

Кроме того, ученые отбирают керны — глубокие пробы ила, что позволяет проследить изменения состояния водоема за последние десятилетия. По наблюдениям ученых, в Казенном пруду отмечается высокая степень зарастания и дефицит кислорода зимой, что может негативно сказаться на водной фауне. Поэтому регулярный мониторинг состояния водоема крайне важен.

На основе собранных данных разрабатываются рекомендации по улучшению состояния пруда. Одной из предложенных мер является увеличение проточности водоема путем подачи чистой воды или прочистки водоотводящих каналов. Это поможет снизить концентрацию органических веществ и восстановить экосистему. Однако важно понимать, что очистка должна быть системной: без постоянного контроля и комплексного подхода состояние пруда может ухудшиться в будущем.

"Если просто очистить водоем, через десять лет он снова окажется в прежнем состоянии. Необходимо наладить работу всей экосистемы, чтобы водные организмы самостоятельно перерабатывали избыточную органику. Это обеспечит чистую воду, устойчивое биоразнообразие и комфортную среду для жителей", — подчеркнули эксперты.

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2 июля 2025, 15:08
Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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