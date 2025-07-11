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Пятница 11 июля

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Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным

Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным
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В последние годы вопрос обновления жилого фонда в крупных городах становится все более актуальным.

Москве, где стареющая застройка требует внимательного подхода, мэр Сергей Собянин подчеркивает необходимость планомерного обновления жилого фонда. В интервью РИА «Новости» он рассказал о стратегии реновации, которая будет реализована в столице.

Поэтапная реновация

Сергей Собянин акцентирует внимание на том, что обновление жилого фонда должно происходить поэтапно. Это означает, что каждый этап должен быть тщательно продуман и реализован с учетом всех аспектов градостроительства. Мэр считает, что такой подход позволит избежать хаоса, который может возникнуть при точечном сносе старых зданий и переселении жителей.

"Мы должны постоянно думать над тем, как реновировать стареющую жилую застройку. Это не просто задача одного дня, а комплексный процесс, который требует времени и ресурсов", — отметил мэр.

Устойчивое развитие города

Одной из ключевых задач обновления жилого фонда является обеспечение устойчивого развития города. По словам Собянина, необходимо учитывать не только текущие потребности жителей, но и перспективы на будущее. Это включает в себя создание современных инфраструктурных объектов, благоустройство территории и улучшение качества жизни.

"Наша цель — создать комфортные условия для проживания москвичей. Мы должны строить современные дома не только на свободных участках, но и заменять устаревшие здания в уже сформировавшихся жилых кварталах", — добавил мэр.

Примеры зарубежного опыта

Собянин также отметил, что в западных странах процесс реновации часто проходит по другому сценарию. Там, как правило, дома признаются аварийными, и жители выселяются без учета их мнения. Такой подход может привести к негативным последствиям и градостроительному хаосу.

"Я считаю, что такой метод не подходит для Москвы. Мы должны работать с жителями, учитывать их интересы и обеспечивать плавный переход к новым условиям жизни", — подчеркнул он.

Обновление жилого фонда в Москве — это задача, требующая комплексного и планомерного подхода. Сергей Собянин подчеркивает важность поэтапной реновации, которая обеспечит устойчивое развитие города и улучшение качества жизни его жителей. С учетом опыта зарубежных стран, столица должна двигаться в сторону создания комфортной городской среды, где каждый москвич будет чувствовать себя уютно и безопасно.

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11 июля 2025, 09:30
Фото М. Денисов / mos.ru
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