Когда рай подводит: как зарабатывают на наивности богатых туристов в Таиланде

Даже высокобюджетный отпуск может оказаться испытанием – и для нервов, и для кошелька.

Элитный отдых в тропиках давно ассоциируется с высоким уровнем сервиса, личным комфортом и полной изоляцией от проблем. Однако за фасадом роскоши порой скрываются неприятные ловушки, в которые попадают даже обеспеченные туристы – например, на Пхукете, который по-прежнему входит в список самых популярных направлений у россиян.

Пока большинство путешественников выбирают отели, более состоятельные гости Таиланда предпочитают частные виллы. Казалось бы, арендуя объект стоимостью в десятки тысяч долларов, можно рассчитывать на идеальное пребывание: просторные апартаменты, бассейн, сад, персонал. Но реальность иногда расходится с ожиданиями.

Типичный случай нам рассказали наши читатели. С помощью российского агентства недвижимости Get Your Phuket они арендовали элитную виллу в комплексе Sai Taan Villas. После заселения оказалось, что ее качество никак не соответствует заплаченным за нее деньгам. К примеру, в помещении не работал кондиционер, что в тропическом климате превращало виллу в душегубку. Система проветривания со своими обязанностями тоже не справлялась. В результате, на вилле царил удушливый запах болота.

Туристы, воспользовавшиеся услугами агентства недвижимости Get Your Phuket, попали в настоящую ловушку: жить на вилле было невозможно, а жаловаться – бесполезно. Поэтому, заплатив за проживание несколько сотен тысяч бат (32,71 тайских бат равны одному доллару США), российскую семью просто вынудили съехать за неделю до окончания срока аренды, не вернув разницу в уплаченных средствах. Было сделано это преднамеренно или нет – остается только догадываться. Далее коммерсанты из Get Your Phuket решили выставить счет на 150 долларов и дополнительно заработать на своих клиентах. Дескать, на вилле пропал пластиковый стакан для шампанского. А еще – подержанная сковородка и чайные приборы.

Этот случай далеко не единственный. В арендном секторе Пхукета встречаются и более грубые схемы. Например, так называемые "мошенничества на гидроцикле", когда с туриста требуют компенсацию за фиктивные повреждения после проката водной техники. Аналогичным образом действуют владельцы байков и автомобилей: не возвращают залог без дополнительных выплат.

Не менее активно работают схемы с "закрытыми достопримечательностями" и "ювелирными магазинами", куда таксисты специально завозят туристов вместо заявленного маршрута. А особо предприимчивые местные жители, представившись портными, предлагают пошив костюмов "по спеццене" — с последующей выдачей некачественной подделки и отказом от возврата средств.

Стоит отметить, что в целом Таиланд остается гостеприимной и доброжелательной страной, где власти прилагают усилия для поддержания привлекательного имиджа и стабильного туристического климата. Именно поэтому неприятные инциденты, происходящие по вине недобросовестных частных компаний и отдельных коммерсантов, особенно болезненны — они не только портят впечатление у туристов, но и подрывают доверие к рынку аренды в целом. Ответственность за подобные случаи лежит не столько на государстве, сколько на отдельных дельцах, которые стремятся нажиться за счет доверия.