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Четверг 24 апреля

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Дарит школы, стадионы детсады и набережные: в Краснодарском крае появился новый меценат Николай Шихиди

Дарит школы, стадионы детсады и набережные: в Краснодарском крае появился новый меценат Николай Шихиди
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Крупный бизнесмен Николай Шихиди дарит городам Краснодарского края детские сады, набережные и школы.

В Краснодарском крае в городе-курорте Сочи бизнесмен Николай Шихиди подарил муниципалитету новую школу со стадионом. Как нам удалось выяснить, генеральный директор группы компаний СЗ ИСК «Еврострой» давно вкладывает огромные средства в строительство социальных объектов и благоустройство.

Школа со стадионом в Сочи

Генеральный директор СЗ ИСК «Еврострой» Николай Шихиди вложил 3,7 млрд рублей на строительство образовательного учреждения на 801 место на улице Володарского. По договору дарения её передали муниципалитету.

Хостинская школа отвечает самым современным критериям. Она размещается на участке в 2,5 гектара, рассчитана на 801 ученика в 1 смену (33 класса). Общая площадь школы – 17 999 кв. метров. Состоит из 4 блок-секций, соединенных между собой переходами-галереями.

Здесь предусмотрено все для комфорта учеников и увлекательного учебного процесса: несколько залов – актовых и спортивных, тренажерных, столовая с комплексом помещений для приготовления пищи, медкабинеты, библиотека с читальным залом, игровые комнаты для учеников младших классов и группы продленного дня. Проектные решения предусмотрели создание доступной среды: наличие подъемников, пандусов.

Классы спроектированы просторными, с учетом оптимальных характеристик внутреннего климата и освещенности.

Пришкольная территория зонирована с учетом функциональности. Здесь размещается стадион с площадками для активных игр, гимнастики, баскетбола и волейбола, футбольное поле. Обустраиваются зеленые уголки и площадки для проведения мероприятий.

К школе подведены коммуникации. Из-за сложного рельефа местности особое внимание уделено защите от оползней и укреплению склонов: в совокупности протяженность подпорных стен составила 2,5 километра.

При строительстве применялись современные материалы и технологии. Проектные решения предусматривают создание оптимального внутреннего климата и максимальной освещенности учебных помещений. Учтена и доступность для маломобильных групп населения.

Фото: личный архив Николай Шихиди

На пришкольной территории размещен стадион, площадки для спорта и активных игр, будут созданы зеленые уголки и другие функциональные зоны.

Для новой школы созданы современные системы электро– и водоснабжения, канализации и отвода ливневых стоков. Также построены новые подъездные пути. С учетом рельефа местности возведены противооползневые сооружения.

Детсады, школы и набережные

Сейчас Николая Шихиди благодарят за новую школу жители Сочи. Они и рассказали ряд интересных моментов.

– Когда сообщили, что школу начнёт возводить новый застройщик, мы немного встревожились, – говорит мать двоих детей из Хостинского района Сочи Ольга Макарова. – Поскольку бывает, что строительство затягивается на годы. Стали искать информацию о Николае Шихиди в интернете. И оказалось, что раньше он за свои средства уже построил детские садики и школу в Геленджике и Анапе. Школу в нашем районе возвели очень быстро. Там будет учиться мой сын. Поскольку до ближайшей школы, в которой он учится, добираться далеко и неудобно.

Известно, что ранее Николай Шихиди на собственные средства построил и передал в муниципальную собственность два детских сада и школу в Геленджике, а также детский сад в Анапе – общая численность в детских учреждениях порядка составила 1000 мест . В данный момент к ним добавилось еще 801 место в хостинской школе.

Также Николай Шихиди вкладывает большие средства в реставрацию памятников, благоустройство скверов и набережных. За 23 млн рублей он построил монумент памяти хостинцев, павших в годы Великой Отечественной войны. В Бестужевском сквере и на Цветном Бульваре Сочи он построил два скейт-парка общей стоимостью 42 млн рублей. В прошлом году выполнил реконструкцию городского парка и Сквера влюбленных в микрорайоне Хоста Сочи.

Фото: личный архив Николай Шихиди

Бизнесмен вкладывает деньги не только в развитие Сочи. По открытым источникам стало известно, что он сделал набережные в Геленджике и Новороссийске общей протяжённостью два километра. А в Анапе построил и передал городу современное здание отделения полиции.

Сам Николай Шихиди говорить о благотворительности не любит. Пресс-служба его компании СЗ ИСК «Еврострой» дала дежурный комментарий после строительства новой школы в Сочи.

– Дети – главные инвестиции в будущее нашей страны. Бизнес должен участвовать в том, чтобы создавать лучшие условия для их развития, для комфортного и эффективного получения знаний. Поэтому реализация подобных социальных проектов – неотъемлемая составляющая деятельности нашей компании, – приводят слова гендиректора СЗ ИСК «Еврострой» Николая Шихиди.

О своих благотворительных проектах бизнесмен не рассказывает. О них становится известно только по благодарностям от официальных лиц и жителей в прессе.

Шоу-бизнес в Telegram

24 апреля 2025, 20:11
Фото: личный архив Николай Шихиди
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