Всероссийское общество слепых почтило память павших, возложив цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены

Ироничная проза: 5 книг, в которых истинный смысл скрыт за фасадом насмешки

Язвительная ирония, едкий сарказм и тонкий юмор – качества, свойственные лишь единицам, и далеко не все писатели обладают этим даром. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять по-настоящему мудрых и интересных книг, авторов которых отличает прекрасное чувство юмора. "Порядок слов", Евгений ГришковецДолгожданная книга Евгения Гришковца — мастера не только иронии, но и самоиронии.