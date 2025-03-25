Всероссийское общество слепых почтило память павших, возложив цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены

В Москве в рамках Фестиваля самодеятельного народного творчества "Салют Победы", состоялась торжественная церемония возложения цветов. Мероприятие прошло у мемориального ансамбля "Могила Неизвестного Солдата", расположенного у Кремлевской стены.
В церемонии приняли участие президент Всероссийского общества слепых В. В. Сипкин, полномочные представители президента ВОС в федеральных округах, председатели РО ВОС, почетные гости, участники Фестиваля из 14 регионов, участники Специальной военной операции и ветераны боевых действий.