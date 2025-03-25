Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников

Сергей Собянин анонсировал запуск уникальной программы комплексной профориентации для девятиклассников, которая нацелена на развитие кадрового потенциала столицы.

В своем телеграм-канале мэр Москвы сообщил, что с конца 2023 года стартовал новый этап в подготовке будущих специалистов, предоставляя школьникам возможность более глубоко изучить мир профессий.

Флагманом этой инициативы стал центр "Профессии будущего", который предлагает учащимся широкий спектр возможностей для знакомства с различными специальностями. В центре организованы иммерсивные экскурсии с использованием современных технологий, включая виртуальную реальность, что позволяет ребятам погрузиться в атмосферу профессий и понять их суть. Также здесь находится первый в России профориентационный 5D-кинотеатр, где школьники могут увидеть и почувствовать, каково это — работать в различных сферах.

Программа включает в себя профтестирование, которое помогает учащимся выявить свои сильные стороны и предпочтения. Важным элементом являются встречи с представителями столичных колледжей, где ребята могут задать вопросы о будущих профессиях и образовательных путях. Это способствует более осознанному выбору дальнейшего направления в обучении.

Следующий этап программы — профессиональные пробы на базе 48 столичных колледжей. Школьники имеют возможность работать на современном оборудовании, что дает им практический опыт и навыки, необходимые для успешной карьеры. Под руководством студентов и педагогов они осваивают азы выбранной профессии, что значительно повышает их шансы на успешное трудоустройство в будущем.

В этом учебном году уже более 45 тысяч девятиклассников приняли участие в программе, а всего с момента ее запуска более 100 тысяч учеников смогли воспользоваться ее преимуществами. Эта инициатива не только помогает молодежи определиться с выбором профессии, но и создает основу для формирования квалифицированных кадров, способных удовлетворить потребности рынка труда Москвы.