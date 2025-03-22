Ироничная проза: 5 книг, в которых истинный смысл скрыт за фасадом насмешки

Язвительная ирония, едкий сарказм и тонкий юмор – качества, свойственные лишь единицам, и далеко не все писатели обладают этим даром. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять по-настоящему мудрых и интересных книг, авторов которых отличает прекрасное чувство юмора.



"Порядок слов", Евгений Гришковец

Долгожданная книга Евгения Гришковца — мастера не только иронии, но и самоиронии. В начале "нулевых" его моноспектакли по пьесам "Как я съел собаку" и "Город" пользовались огромным успехом. Творчество Гришковца отличает простота, ностальгия и теплое отношение автора ко всем персонажам. Название сборника выбрано не случайно — именно размышления о значимости порядка слов в нашей речи объединяют все короткие произведения. Гришковец со свойственной себе наблюдательностью отмечает, как драматически порой слова влияют на наши жизни. Они определяют внутреннее состояние человека, предвосхищают его поступки, создают шум в голове, становятся главным средством выражения чувств — для кого-то мощным, а для кого-то наоборот, почти невозможным. При этом все рассказы и зарисовки в этой книге остросоциальны и актуальны именно сегодня, что доказывает способность автора не только предаваться воспоминаниям о юности, но и тонко чувствовать дух времени.

"Шум", Рои Хен

Многослойный роман молодого израильского писателя и драматурга Рои Хена для тех, кто любит произведения-головоломки со множеством аллюзий и отсылок. Три женщины, три судьбы, три очень разных мировоззрения. Юная виолончелистка Габриэла бродит по Тель-Авиву в попытке расслышать свой внутренний голос. Болтушка Ноа на свое сорокалетие получает ироничный подарок — поездку на випассану, где ей предстоит провести неделю в полном молчании. Не выдержав это испытание, Ноа сбегает с ретрита и оказывается в лабиринте улиц Иерусалима — прогулка даст ей намного больше, чем медитации. Тем временем пожилая Ципора, когда-то переводившая Джойса с английского на иврит, чувствует себя бесполезной и никому не нужной. Теперь она работает над бульварными романами и, разумеется, считает себя достойной большего. Как и двух других героинь, Ципору тоже ждет духовное путешествие. Более того, эти женщины — представительницы трех поколений одной семьи: внучка, мать и дочь. Их судьбы неразрывно связаны — и не только кровным родством. В этом романе в жанре магического реализма есть как очевидные, так и менее заметные отсылки к древним мифам, Библии и Торе. Любопытный вариант для тех, кто выбирает глубокое чтение, но при этом с долей иронии.

"Максим и Федор", Владимир Шинкарев

Незаслуженно забытое произведение живописца, писателя и сооснователя творческой группы "Митьки" Владимира Шинкарева, которое понравится поклонникам творчества Сергея Довлатова и других авторов эпохи застоя и самиздата. Интересно, что Шинкареву было всего 25 лет, когда он написал роман "Максим и Федор", — он моментально стал популярным среди диссидентов, а современники сочли автора не по годам проницательным и зрелым. Интересно, что в тот период своей жизни автор работал в котельной, как когда-то и Виктор Цой. Он чувствовал себя словно в тюрьме: как в стенах котельной, так и в стране в целом. Максим и Федор — герои, которые также тихо проживают свою жизнь с ощущением безысходности, но не теряя при этом чувства юмора. Они много пьют, философствуют, слоняются без дела, гуляют по Ленинграду и интересуются дзен-буддизмом. Временами их существование кажется фантасмагорией или сном — но кто отличит правду от вымысла в реальности, лишенной надежды на будущее? Это одновременно смешное и грустное произведение, которое стало портретом целой эпохи.

"Великая любовь Оленьки Дьяковой", Светлана Волкова

Еще один сборник талантливых ироничных рассказов в нашей подборке, где все истории происходят в городе на Неве. Его названия меняется — Петербург, Петроград, Ленинград… Неизменной остается лишь суть — в этом городе живут прекрасные люди. Они влюбляются, работают, переезжают, мечтают о лучшей участи… Среди них — студент-медик, который решил провести сложную операцию под чужим именем, натурщик Академии Художеств, который сам не прочь стать художником, прачка, тщетно пытающаяся вывести пятно с дорогой вещи своей богатой хозяйки… И все это в декорациях величественного Петербурга — невероятно красивый, гордый и холодный город, он как будто отстраненно наблюдает за жизнями людей. Мегаполис — еще один герой каждого рассказа, но в отличие от других персонажей, — он вечен. Рассказы Светланы Волковой порадуют не только своими сюжетными линиями, но и формой — писательница обладает сложным, красивым и образным русским языком. Поэтому читать хочется медленно, смакуя каждое предложение.

"На вашем месте. Веселящий газ. Летняя блажь", Пелам Гренвилл Вудхаус

Для ценителей отборного английского юмора, которому всегда свойственна едва заметная, очень тонкая ирония, — произведения британского писателя и драматурга Пелама Гренвилла Вудхауса. К слову, его творчество высоко оценивали такие мэтры как Редьярд Киплинг и Джордж Оруэлл. Именно Вудхаус придумал двух культовых персонажей — Дживса и Вустера, молодого аристократа и его смекалистого камердинера. Они становятся участниками невероятных событий — у этой парочки ни дня не проходит без приключений. И порой случаются довольно жуткие вещи, однако автор умеет посмеяться над любым происшествием и во всем найти повод для иронии. Будь то убийство, похищение человека, грабеж или просто невзаимная любовь… Говорят, что юмор — защитная реакция человеческой психики на то, что вызывает страх или расстраивает. Остроумные рассказы Вудхауса — лучшее тому подтверждение.