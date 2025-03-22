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Пятница 21 марта

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Ироничная проза: 5 книг, в которых истинный смысл скрыт за фасадом насмешки

Ироничная проза: 5 книг, в которых истинный смысл скрыт за фасадом насмешки
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Язвительная ирония, едкий сарказм и тонкий юмор – качества, свойственные лишь единицам, и далеко не все писатели обладают этим даром. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять по-настоящему мудрых и интересных книг, авторов которых отличает прекрасное чувство юмора.

"Порядок слов", Евгений Гришковец

Фото: Литрес

Долгожданная книга Евгения Гришковца — мастера не только иронии, но и самоиронии. В начале "нулевых" его моноспектакли по пьесам "Как я съел собаку" и "Город" пользовались огромным успехом. Творчество Гришковца отличает простота, ностальгия и теплое отношение автора ко всем персонажам. Название сборника выбрано не случайно — именно размышления о значимости порядка слов в нашей речи объединяют все короткие произведения. Гришковец со свойственной себе наблюдательностью отмечает, как драматически порой слова влияют на наши жизни. Они определяют внутреннее состояние человека, предвосхищают его поступки, создают шум в голове, становятся главным средством выражения чувств — для кого-то мощным, а для кого-то наоборот, почти невозможным. При этом все рассказы и зарисовки в этой книге остросоциальны и актуальны именно сегодня, что доказывает способность автора не только предаваться воспоминаниям о юности, но и тонко чувствовать дух времени.

"Шум", Рои Хен

Фото: Литрес

Многослойный роман молодого израильского писателя и драматурга Рои Хена для тех, кто любит произведения-головоломки со множеством аллюзий и отсылок. Три женщины, три судьбы, три очень разных мировоззрения. Юная виолончелистка Габриэла бродит по Тель-Авиву в попытке расслышать свой внутренний голос. Болтушка Ноа на свое сорокалетие получает ироничный подарок — поездку на випассану, где ей предстоит провести неделю в полном молчании. Не выдержав это испытание, Ноа сбегает с ретрита и оказывается в лабиринте улиц Иерусалима — прогулка даст ей намного больше, чем медитации. Тем временем пожилая Ципора, когда-то переводившая Джойса с английского на иврит, чувствует себя бесполезной и никому не нужной. Теперь она работает над бульварными романами и, разумеется, считает себя достойной большего. Как и двух других героинь, Ципору тоже ждет духовное путешествие. Более того, эти женщины — представительницы трех поколений одной семьи: внучка, мать и дочь. Их судьбы неразрывно связаны — и не только кровным родством. В этом романе в жанре магического реализма есть как очевидные, так и менее заметные отсылки к древним мифам, Библии и Торе. Любопытный вариант для тех, кто выбирает глубокое чтение, но при этом с долей иронии.

"Максим и Федор", Владимир Шинкарев

Фото: Литрес

Незаслуженно забытое произведение живописца, писателя и сооснователя творческой группы "Митьки" Владимира Шинкарева, которое понравится поклонникам творчества Сергея Довлатова и других авторов эпохи застоя и самиздата. Интересно, что Шинкареву было всего 25 лет, когда он написал роман "Максим и Федор", — он моментально стал популярным среди диссидентов, а современники сочли автора не по годам проницательным и зрелым. Интересно, что в тот период своей жизни автор работал в котельной, как когда-то и Виктор Цой. Он чувствовал себя словно в тюрьме: как в стенах котельной, так и в стране в целом. Максим и Федор — герои, которые также тихо проживают свою жизнь с ощущением безысходности, но не теряя при этом чувства юмора. Они много пьют, философствуют, слоняются без дела, гуляют по Ленинграду и интересуются дзен-буддизмом. Временами их существование кажется фантасмагорией или сном — но кто отличит правду от вымысла в реальности, лишенной надежды на будущее? Это одновременно смешное и грустное произведение, которое стало портретом целой эпохи.

"Великая любовь Оленьки Дьяковой", Светлана Волкова

Фото: Литрес

Еще один сборник талантливых ироничных рассказов в нашей подборке, где все истории происходят в городе на Неве. Его названия меняется — Петербург, Петроград, Ленинград… Неизменной остается лишь суть — в этом городе живут прекрасные люди. Они влюбляются, работают, переезжают, мечтают о лучшей участи… Среди них — студент-медик, который решил провести сложную операцию под чужим именем, натурщик Академии Художеств, который сам не прочь стать художником, прачка, тщетно пытающаяся вывести пятно с дорогой вещи своей богатой хозяйки… И все это в декорациях величественного Петербурга — невероятно красивый, гордый и холодный город, он как будто отстраненно наблюдает за жизнями людей. Мегаполис — еще один герой каждого рассказа, но в отличие от других персонажей, — он вечен. Рассказы Светланы Волковой порадуют не только своими сюжетными линиями, но и формой — писательница обладает сложным, красивым и образным русским языком. Поэтому читать хочется медленно, смакуя каждое предложение.

"На вашем месте. Веселящий газ. Летняя блажь", Пелам Гренвилл Вудхаус

Фото: Литрес

Для ценителей отборного английского юмора, которому всегда свойственна едва заметная, очень тонкая ирония, — произведения британского писателя и драматурга Пелама Гренвилла Вудхауса. К слову, его творчество высоко оценивали такие мэтры как Редьярд Киплинг и Джордж Оруэлл. Именно Вудхаус придумал двух культовых персонажей — Дживса и Вустера, молодого аристократа и его смекалистого камердинера. Они становятся участниками невероятных событий — у этой парочки ни дня не проходит без приключений. И порой случаются довольно жуткие вещи, однако автор умеет посмеяться над любым происшествием и во всем найти повод для иронии. Будь то убийство, похищение человека, грабеж или просто невзаимная любовь… Говорят, что юмор — защитная реакция человеческой психики на то, что вызывает страх или расстраивает. Остроумные рассказы Вудхауса — лучшее тому подтверждение.

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22 марта 2025, 00:37
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Фото: Литрес
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