Андрей Воробьёв обсудил с ветеранами СВО поддержку участников спецоперации

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов специальной военной операции, созданной по инициативе президента РФ. Мероприятие прошло в Красногорске на площадке регионального филиала фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба подмосковного правительства.

«Нам важно окружить заботой ветеранов и их семьи. В регионе действует около 30 мер поддержки: от протезирования и реабилитации до бесплатных кружков для детей. Три центра восстановления уже помогли более 1 тыс. бойцов», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

Ассоциация объединяет участников СВО для помощи семьям бойцов, трудоустройства демобилизованных, организации патриотических мероприятий и поставок гуманитарных грузов в зону боевых действий. В Подмосковье уже создано 55 отделений организации и 22 муниципальные приемные. За два месяца они провели более 350 мероприятий.

Ключевые запросы ветеранов связаны с трудоустройством и переобучением. С 3 марта в регионе стартовала образовательная программа «Герои Подмосковья», направленная на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях. На 400 поданных заявок предусмотрено наставничество со стороны чиновников и глав муниципалитетов.

Региональный фонд «Защитники Отечества» за два года обработал более 30 тыс. обращений, обеспечил реабилитацию, трудоустройство и адаптацию жилья для раненых. В 2025 году фонд передал ветеранам 8 автомобилей с ручным управлением.

Также стоит отметить, что в Подмосковье действуют три центра реабилитации («Ясенки», «Протэкс-центр», центр им. Мещерякова), где восстановились свыше 1 тыс. бойцов. Среди мер поддержки – внеочередное зачисление в детсады, оздоровление в лагере «Литвиново», единовременные выплаты вместо земельных участков.