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Понедельник 17 февраля

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Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок

Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок
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В Москве завершился сбор заявок на Всероссийский открытый конкурс по формированию кадрового резерва для театров столицы.

Участие в конкурсе приняли представители из 46 регионов России, включая такие удаленные места, как Якутия, Приморский край, Мурманская область, Крым и Татарстан. В общей сложности было подано около 400 заявок, что свидетельствует о высоком интересе к данному мероприятию.

Министр Правительства Москвы и руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил важность этого конкурса для театральной сферы города. "Мы стремимся создать кадровый резерв из самых перспективных участников, который будет готов занять управленческие позиции в театрах Москвы", — подчеркнул он. Отбор кандидатов будет осуществляться экспертным советом, который начнет свою работу в ближайшие дни.

Фото: М. Денисов / mos.ru

Возглавляет экспертный совет начальник Управления театров Департамента культуры города Москвы, декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Александр Фокин. В состав совета вошли видные деятели культуры, среди которых художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан, заместитель художественного руководителя Московского еврейского театра "Шалом" Андрей Соколов и другие профессионалы, обладающие значительным опытом в театральной индустрии.

Сроки подачи заявок завершились 28 февраля, а с 1 по 24 марта пройдет этап собеседований с конкурсантами. С 1 апреля по 31 мая участники будут обучаться в рамках программ повышения квалификации, стажироваться в театрах Москвы и работать с опытными наставниками. Каждому участнику предстоит разработать собственный проект: главные режиссеры будут заниматься созданием сценической постановки, а заместители директоров — разработкой бизнес-планов для театров.

В июне по итогам защиты проектов перед экспертным советом будут определены лучшие участники. Эти победители получат возможность войти в кадровый резерв театров столицы и займут руководящие должности. Конкурс открыт для профессионалов со всей страны, имеющих не менее пяти лет опыта работы в сфере культуры. Главное требование — возраст от 27 лет. Данный конкурс представляет собой уникальную возможность для талантливых управленцев и творцов продемонстрировать свои навыки и идеи в театральной сфере России.

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17 февраля 2025, 20:33
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
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