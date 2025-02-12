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Среда 12 февраля

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Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве"

Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве"
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Магия зимы оживает в рамках проекта "Зима в Москве", превращая городские улицы в сказочные уголки. Особое очарование создают инсталляции, яркие огни и дизайнерские фотозоны.

На Кузнецком Мосту гостей встречает рождественский вокзал с горячими напитками и праздничными сувенирами. По хвойному лесу мчится экспресс, а декорации с беседками и снеговиками дополняют атмосферу чуда.

Столешников переулок преобразился в красно-золотую феерию с необычными арками-магазинами. Здесь можно попробовать сезонные сладости под звон золотых колокольчиков.

Камергерский переулок приглашает отдохнуть в уютной лаунж-зоне. Здесь, среди вечнозеленых растений, проходит фестиваль "Московское чаепитие".

Тверской бульвар украшают пихты Нордмана с ретроигрушками и шарами подсветки. Сказочный лес из сосен и ив создает неповторимую атмосферу.

У станции метро "Баррикадная" появилась площадка с гигантскими подарками и многоярусными зелеными композициями.

Новый Арбат стал зимним садом с парящими ретроавтомобилями, а Старый Арбат окунет посетителей в атмосферу семейных традиций с вязаным поездом.

Проект продлится до 28 февраля, предлагая множество мероприятий: катания на коньках, ледовые представления, благотворительные акции и тематические фестивали.

Шоу-бизнес в Telegram

12 февраля 2025, 11:02
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
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