Четверг 11 декабря

14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин
Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин

Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин
141

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают демонстрировать высокую эффективность, надежно защищая воздушное пространство Москвы от террористических атак киевского режима.

Согласно оперативным данным, сегодня был успешно уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону столицы. Эту информацию подтвердил Мэр Москвы в своем официальном канале в мессенджере Max. Благодаря слаженным действиям расчетов ПВО, угроза была оперативно купирована, и аппарат не достиг своей цели.

Сразу после нейтрализации БПЛА и падения его обломков на место прибыли специалисты экстренных служб. В данный момент проводятся необходимые мероприятия по оценке ситуации и устранению последствий. Главная задача, которую ставят перед собой городские власти, — обеспечение безопасности граждан и предотвращение любых рисков.

Важно отметить, что оперативные службы и военное командование Российской Федерации делают все возможное для обеспечения максимальной защиты жителей Центрального региона. Подобные инциденты лишь укрепляют решимость в достижении всех поставленных целей СВО и демонстрируют высокий уровень готовности наших оборонных систем.

11 декабря 2025, 13:17
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве
Силы ПВО оперативно реагируют на любые угрозы безопасности. В своем канале в мессенджере MAX мэр столицы сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был сбит беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.

Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
5 декабря на полигоне промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области прошло выездное заседание рабочей группы Совета Федерации. Это мероприятие было организовано для мониторинга создания инфраструктуры по обращению с отходами и ликвидации наиболее значимых объектов накопленного экологического вреда.

Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть

Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть
Когда город укутывается в снег, ВДНХ не засыпает, а наоборот – превращается в гигантское пространство тепла и развлечений. С 28 ноября на ВДНХ стартует сезон под девизом "Вместе теплее!", который обещает согреть даже в самые трескучие морозы.

Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы

Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы
В Москве снова заработала "Добрая елка" – акция, которая позволяет каждому почувствовать себя волшебником и исполнить заветное желание ребенка, оказавшегося в трудной ситуации. В этом году она стала частью большого городского проекта "Зима в Москве". Участники акции — это ребята от 3 до 17 лет, которые очень ждут чуда.

Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими

Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими
Портал Право.ru подвел итоги своего ежегодного рейтинга, и цифры говорят сами за себя. В 2025 году борьба между юридическими компаниями шла не за количество, а за качество. Как сообщает портал Право.

