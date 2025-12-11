Согласно оперативным данным, сегодня был успешно уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону столицы. Эту информацию подтвердил Мэр Москвы в своем официальном канале в мессенджере Max. Благодаря слаженным действиям расчетов ПВО, угроза была оперативно купирована, и аппарат не достиг своей цели.
Сразу после нейтрализации БПЛА и падения его обломков на место прибыли специалисты экстренных служб. В данный момент проводятся необходимые мероприятия по оценке ситуации и устранению последствий. Главная задача, которую ставят перед собой городские власти, — обеспечение безопасности граждан и предотвращение любых рисков.
Важно отметить, что оперативные службы и военное командование Российской Федерации делают все возможное для обеспечения максимальной защиты жителей Центрального региона. Подобные инциденты лишь укрепляют решимость в достижении всех поставленных целей СВО и демонстрируют высокий уровень готовности наших оборонных систем.