В Подмосковье заработало новое родильное отделение

В медицинском центре «Лапино-4» группы «Мать и дитя» открыли родильное отделение после полного перепрофилирования корпуса. Здесь смогут принимать до 3 тыс. родов в год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По данным властей региона, работа отделения соответствует задачам нацпроекта «Семья». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии отметил, что расширение акушерской службы усиливает возможности региона.

«Мы открываем новое родильное отделение. Это важный шаг к повышению качества помощи мамам и детям», – сказал Воробьев.

Сообщается, что в корпусе оборудованы индивидуальные родильные залы, операционные, взрослая и детская реанимация, послеродовые палаты и женский консультационно-диагностический центр.

Генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер сообщил, что отделение рассчитано на ведение как обычных, так и осложненных беременностей.

«Это большой родильный дом, где планируется принимать роды у пациенток с различными патологиями и оказывать помощь при заболеваниях плода», – сообщил Курцер.

В пандемию корпус использовался как ковидный госпиталь. Он принял свыше 10 тыс. пациентов.

Госпиталь «Лапино» развивает высокотехнологичную медицинскую помощь. С момента открытия здесь родились почти 26,8 тыс. детей, проведено около 60 тыс. операций. Центр принимает пациентов по ОМС. С начала 2025 года бесплатную помощь там получили 8,5 тыс. человек.