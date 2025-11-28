В Подмосковье заработало новое родильное отделение

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегдаДоктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачуГод Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу "Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика "Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?

Лента новостей

Пятница 28 ноября

12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Подмосковье заработало новое родильное отделение

В Подмосковье заработало новое родильное отделение
132

В новом роддоме смогут принимать до 3 тыс. родов в год.

В медицинском центре «Лапино-4» группы «Мать и дитя» открыли родильное отделение после полного перепрофилирования корпуса. Здесь смогут принимать до 3 тыс. родов в год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По данным властей региона, работа отделения соответствует задачам нацпроекта «Семья». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии отметил, что расширение акушерской службы усиливает возможности региона.

«Мы открываем новое родильное отделение. Это важный шаг к повышению качества помощи мамам и детям», – сказал Воробьев.

Сообщается, что в корпусе оборудованы индивидуальные родильные залы, операционные, взрослая и детская реанимация, послеродовые палаты и женский консультационно-диагностический центр.

Генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер сообщил, что отделение рассчитано на ведение как обычных, так и осложненных беременностей.

«Это большой родильный дом, где планируется принимать роды у пациенток с различными патологиями и оказывать помощь при заболеваниях плода», – сообщил Курцер.

В пандемию корпус использовался как ковидный госпиталь. Он принял свыше 10 тыс. пациентов.

Госпиталь «Лапино» развивает высокотехнологичную медицинскую помощь. С момента открытия здесь родились почти 26,8 тыс. детей, проведено около 60 тыс. операций. Центр принимает пациентов по ОМС. С начала 2025 года бесплатную помощь там получили 8,5 тыс. человек.

Шоу-бизнес в Telegram

28 ноября 2025, 12:21
Автор фото: Екатерина Агеева
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили
Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с предпринимателем из Санкт-Петербурга Александром Шавлиашвили, итогом которой стало новое назначение. Сегодня в Казанской Ратуше состоялась встреча Мэра Казани Ильсура Метшина с учредителем и управляющим партнером группы компаний "АГНА" Александром Шавлиашвили.

Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет

Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет
Определиться с будущей профессией и получить дополнительные баллы для поступления в престижный вуз старшеклассникам Подмосковья помогает система предпрофклассов. В школах Московской области предпрофессиональные классы открыты в 90% образовательных учреждений, в них занимаются свыше 47 тыс.

Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами

Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами
Они не могут написать письмо Деду Морозу, но их мечты все равно можно исполнить. Эта акция, уже ставшая для города доброй традицией, третий год подряд объединяет неравнодушных горожан и зооволонтеров.

Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года

Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года
Столица вновь готовится стать центром притяжения для сотен дизайнеров и тысяч ценителей моды со всей страны и из-за рубежа. В Центральном выставочном зале "Манеж" с 12 по 17 марта 2026 года пройдет шестая Московская неделя моды — ключевое событие для всей fashion-индустрии России.

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта
В современном мире, где объем информации стремительно растет, потребность в точной и быстрой транскрибации аудио– и видеоматериалов становится все более актуальной.

Выбор читателей

27/11Чтв"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 27/11ЧтвПринято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 26/11СрдСуд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 27/11ЧтвУ Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 27/11ЧтвОдин день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 26/11СрдНе стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения