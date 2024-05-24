Воробьев открыл в Щелкове новое производство средств химзащиты растений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор "Щелково Агрохим" Салис Каракотов запустили цех по производству химических средств защиты растений, инвестиции в который по итогам достигнутых на ПМЭФ-2022 соглашений составили 1,8 млрд. рублей.



"Прошло совсем немного времени с момента подписания на ПМЭФ соглашения, и вот сегодня мы имеем возможность видеть уже работающее современное производство", – заявил губернатор Воробьев.



Построенный по программе импортозамещения, новый цех в Щелкове станет производить более 20 тысяч тонн продукции в год. Как ожидается, ее будут экспортировать как в другие регионы РФ, так и в другие страны, например, Азербайджан, Армению, Турцию, Сербию и Марокко.

По словам генерального директора компании Салиса Каракотова, новый цех увеличит промышленные мощности России на 15%. Здесь будет производиться почти 50 препаратов при минимальном воздействии на экологию, подчеркнул он.

По проекту также должны запустить производство исходных компонентов для средств зашиты растений. Сейчас их полностью импортируют из Восточной и Южной Азии. Запустят новый цех в течение следующего года.

Отметим, что на текущий момент "Щелково Агрохим" производит порядка 110 тысяч тонн продукции в год. Кроме этого, по федеральному проекту "Профессионалитет", который входит в нацпроект "Образование", компания заключила соглашения о подготовке кадров с Подмосковным колледжем "Энергия" и Щелковским колледжем. В учебных заведениях с этого года открыта новая специальность "Химическая технология производства химических соединений".