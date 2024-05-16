Собянин: Сделаем участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательнее

Москва стремится к тому, чтобы быть не только экономическим и политическим центром, но и привлекательным городом для жителей и туристов. Комфортные и безопасные улицы, оригинальные витрины магазинов, а также зеленые насаждения создают приятную атмосферу и делают прогулки по городу приятными.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по благоустройству 3,5 тыс. улиц в ближайшие годы. Он подчеркнул важность комплексного сезонного оформления города и выделил ключевую роль для столичного бизнеса в этом процессе.



Для привлечения бизнеса к участию в благоустройстве города были запущены четыре программы поддержки:

1. Гранты за использование инноваций. Эта программа направлена на внедрение инновационных разработок и технологий, включенных в Перечень инновационной продукции. Размер гранта может достигать 3 миллионов рублей.

2. Гранты первым ста. Этот конкурс позволит компенсировать расходы на оформление нежилых объектов и ускорить сезонное оформление города. Первые участники-предприниматели могут получить до 2 миллионов рублей.

3. Конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. В различных номинациях победители могут получить премию от 1 до 3 миллионов рублей.

4. Городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса в 2024 году. Размер приза в этом конкурсе составит от 2 до 5 миллионов рублей.

Такие меры не только стимулируют бизнес активно участвовать в улучшении облика города, но и способствуют созданию красивой и комфортной городской среды для всех его жителей и гостей. В результате, Москва становится не только экономическим центром, но и привлекательным туристическим направлением, где каждый может насладиться красотой и уютом улиц.