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Вторник 9 апреля

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ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли

ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли
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Формирование повестки девелоперского рынка – важное направление для достижения целей и задач строительной отрасли, считают в ГК "КОРТРОС". Один из действенных инструментов – создание собственного медиа. Kortros Feed – информационно-аналитический портал группы компаний "КОРТРОС", реализующий эту миссию.

"Решение создать собственное СМИ было принято по причине того, что у девелоперов и застройщиков есть достаточное количество информации и обширный круг тем: тренды строительства, реакции на происходящие изменения в отрасли, ситуации с банками, дизайнерские решения, "лайф", интересные факты и новые направления и пр., и всё это традиционные издания не берут в размещение на свои полосах и порталах, особенно в жёстких условиях действия Закона о рекламе. Либо публикуют в усечённом формате, лишая информацию идентичности и эксклюзива, так как в основном у официальных СМИ новости девелоперов – это информационные сообщения о стандартных фактах на объектах: старте/завершении строительства, динамика возведения домов, развитие социальной инфраструктуры", – рассказывает директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах.

Информационно-аналитический портал kortrosfeed.ru решает целый ряд задач: расширяет информационное поле компании, предоставляет клиентам, партнерам, государственным органам возможность присутствия в жизни компании "здесь и сейчас", с разных сторон, максимально быстро и четко не только доносит позицию компании, но и поддерживает диалог с аудиторией, а также позволяет следить за ситуацией в строительной отрасли "изнутри".

"Цифровизация пришла во все сферы экономики и бизнеса. Коммуникации тоже в большинстве своем переходят в онлайн. Чем больше информации мы сможем дать в интернет-пространстве, чем объемнее, подробнее она будет, тем в конечном итоге проще и удобнее будет клиенту принять решение. Таким образом, мы в партнерстве формируем брендогеничность не только компании, а всей отрасли", – добавила Ирина Опимах.

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9 апреля 2024, 12:42
Фото: из личного архива
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