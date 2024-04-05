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Пятница 5 апреля

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В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе"

В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе"
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Закладной камень в Новой Москве, у которого образовался стихийный мемориал в память о погибших в "Крокус Сити Холле", привели в порядок. Ранее он был поврежден вандалами.

В микрорайоне Центральный ЖК "Новые Ватутинки" расположен закладной камень. Он посвящен памяти воинам-участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское.

Сообщается, что закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок. Ранее жители поселения Десеновское в Новой Москве обратились в полицию из-за сгоревшего стихийного мемориала. Туда относили цветы в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Пожар произошел на 4-й Ватутинской улице. Сообщалось, что в полиции проводилась проверка по данному факту. Однако местные жители возлагают вину на вандалов. По словам очевидцев, на месте было очень много цветов, камень был завален цветами настолько, что его даже не было видно. Сразу после акта вандализма была проведена уборка. Следы последствий возгорания были отмыты, но было видно, что камень немного опален. Сейчас мемориал находится в исходном виде.

Ранее в Ростове-на-Дону с мемориала жертвам теракта пропали цветы и игрушки. По информации местного СМИ, все предметы забрали волонтеры местной благотворительной организации, которые заявляли, что все принадлежало городской администрации. Представительница фонда заявила, что мемориал был временным.

ДНИ в Telegram

5 апреля 2024, 20:51
Администрация поселения Десеновское✓ Надежный источник

Московский клуб моржей в Серебряном бору останется на своей территории

Московский клуб моржей в Серебряном бору останется на своей территории
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Выручку рынка "Москва – на волне" направят на помощь пострадавшим в "Крокус Сити"

Выручку рынка "Москва – на волне" направят на помощь пострадавшим в "Крокус Сити"
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