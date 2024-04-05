Московский клуб моржей в Серебряном бору останется на своей территории

Клуб моржей в Серебряном бору Москвы сохранит свою территорию и продолжит свою деятельность на привычном месте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.



Решение о переносе клуба не рассматривается, и многолетняя традиция зимних купаний в этом районе будет продолжена. Представители Госинспекции по недвижимости Москвы уточнили, что будущее развитие территории, где расположен домик моржей, будет обсуждаться совместно с клубом.

Совместно с атлетами будут разработаны требования безопасности и комфорта для посетителей, а также учитываться природоохранные нормы при возможном строительстве нового здания. Пока не будут решены эти вопросы, старый домик останется на месте.

Представители клуба выразили опасения по поводу предполагаемого сноса домика, который является символом клуба уже на протяжении 65 лет. Однако по информации столичного департамента культуры, клуб будет переехать в новое здание к следующему зимнему сезону купаний из-за необходимости обеспечить уровень комфорта и безопасности для всех посетителей. Клуб и власти Москвы поддерживают конструктивный диалог, и планируют открыть следующий зимний купальный сезон в привычном месте.

Таким образом, клуб моржей в Серебряном бору Москвы продолжит свою работу на традиционной территории, обеспечивая участникам и посетителям безопасные и комфортные условия. Перспективы развития района будут обсуждаться с участием клуба, чтобы сохранить долголетнюю традицию зимних купаний и обеспечить лучшие условия для всех желающих принять участие в этом уникальном опыте.