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Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы

Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы
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На совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством области и главами городских округов на этой неделе обсуждались дополнительные меры по предотвращению лесных пожаров.

«У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуево, Воскресенске. Костры, травяные палы – все это представляет собой угрозу и требует технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду», – отметил Воробьев.

При этом за нарушение противопожарных норм в Московской области физическим лицам грозит штраф до 60 тыс. рублей, должностным лицам – до 110 тыс. рублей, юридическим – до 2 млн рублей. В регионе также предусмотрено уголовное наказание за подобное нарушение – арест на 8 лет.

В прошлом году более 1 тыс. нарушителей были привлечены к ответственности за нарушение пожароопасного режима, рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.

В этом году в Московской области ввели новые цифровые методы контроля, такие как фотоловушки, работающие круглосуточно, добавили в пресс-службе.

Нарушителей, разводящих костры в неположенных местах, ожидают значительные штрафы. Например, в Орехово-Зуево за пикник на 9 человек составлено 9 протоколов, а общая сумма штрафов составила 360 тыс. рублей, рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов.

Напомним, что в лесах области оборудовано 1,2 тыс. бесплатных мест отдыха, доступных для всех желающих.

Кроме того, на этот год в Подмосковье планируют создать дополнительные пикниковые зоны, выбранные жителями на портале «Добродел», а также запустить сервис по бронированию платных беседок.

ДНИ в Telegram

26 апреля 2024, 13:07
Фото: пресс-служба правительства Московской области
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