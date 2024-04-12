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Пятница 12 апреля

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Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту

Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту
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В Москве активно работают над систематизацией работы курьеров в столице, стремясь установить единый стандарт для всех доставщиков. Этот шаг призван улучшить условия труда для курьеров, повысить безопасность доставки и обеспечить клиентов гарантией качественного обслуживания.

После консультаций с ведущими компаниями доставки московские власти приняли решение ввести цифровой профиль для каждого курьера. Этот профиль будет содержать всю необходимую информацию о доставщике, его транспорте и внешнем виде. Такой подход позволит клиентам быть уверенными, что товары им будут доставлять только профессионалы с проверенными данными.

Согласование этого стандарта с крупными игроками на рынке доставки, такими как "Яндекс еда", Delivery Club, "Самокат" и другими, гарантирует его эффективность и понимание важности такого шага для всей индустрии. Более 100 000 доставщиков ежедневно выполняют до 500 000 заказов в Москве, и новый стандарт поможет им работать более организованно и безопасно.

Особое внимание уделено безопасности поездок на велосипедах и самокатах. Каждый курьер будет проходить проверку личности и обучающий курс по правилам безопасного вождения. Транспортные средства курьеров также будут соответствовать определенным требованиям, включая ограничитель скорости, светоотражатели и другие безопасные элементы.

Важно отметить, что новый стандарт также предусматривает передачу трека поездки, что обеспечит возможность отслеживать местоположение курьера. Это улучшит контроль за доставкой и повысит уровень сервиса для клиентов. В целом, эти изменения направлены на создание более эффективной и безопасной системы доставки в Москве, что принесет пользу как самим курьерам, так и жителям города.

ДНИ в Telegram

12 апреля 2024, 10:27
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/
Ведомости✓ Надежный источник

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