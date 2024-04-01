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Понедельник 1 апреля

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В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы

В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы
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Зачисление детей в первые классы в Московской области будет проходить в две волны – с 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от детей с прикрепленной территории и льготников, а с 6 июля по 5 сентября возможность поступить откроется для детей, не проживающих на закрепленной территории. Для удобства родителей подача заявления осуществляется через Госуслуги, говорится в сообщении пресс-службы Правительства Подмосковья.

"В 2023 году у нас было рекордное количество первоклассников – 120 тысяч, в этом планируется 115-120 тысяч. Мы уже завершили бесшовный перевод детей из детских садов в школы в образовательных комплексах, а теперь стартовала запись в первый класс по месту регистрации. Всегда очень важно достойно завершить учебный год. У нас большая система образования, и ежегодно мы видим хорошие результаты по итогам ЕГЭ. Большое спасибо за это учителям и всем, кто отвечает за образование", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

При этом количество семей, пользующихся бесшовным переходом детей из садика в школу, в Московской области растет. По словам министра образования региона Ильи Бронштейна, в прошлом году через эту систему в школы зачислили 54 000 ребят.

Кроме того, с 22 марта в Подмосковье начался досрочный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 22 апреля.

В этом году каждому выпускнику предоставится возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в вуз. С этой инициативой выступил президент РФ.

Отметим, что в Московской области уже организовано 264 пункта сдачи ЕГЭ, оснащенных необходимой техникой и устойчивым интернетом.

На каждой точке обеспечены медицинское обслуживание и безопасность, заверили в пресс-службе регионального правительства.

1 апреля 2024, 17:16
Дни.ру✓ Надежный источник

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