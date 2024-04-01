В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы

"В 2023 году у нас было рекордное количество
первоклассников – 120 тысяч, в этом планируется 115-120 тысяч. Мы уже завершили
бесшовный перевод детей из детских садов в школы в образовательных комплексах,
а теперь стартовала запись в первый класс по месту регистрации. Всегда очень
важно достойно завершить учебный год. У нас большая система образования, и
ежегодно мы видим хорошие результаты по итогам ЕГЭ. Большое спасибо за это
учителям и всем, кто отвечает за образование", –
отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
При этом количество семей, пользующихся бесшовным переходом детей из садика в школу, в Московской области растет. По словам министра образования региона Ильи Бронштейна, в прошлом году через эту систему в школы зачислили 54 000 ребят.
Кроме того, с 22 марта в Подмосковье начался досрочный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 22 апреля.
В этом году каждому выпускнику предоставится возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в вуз. С этой инициативой выступил президент РФ.
Отметим, что в Московской области уже организовано 264 пункта сдачи ЕГЭ, оснащенных необходимой техникой и устойчивым интернетом.
На каждой точке обеспечены медицинское обслуживание и безопасность, заверили в пресс-службе регионального правительства.