Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами

В столице проводится голосование на тему вырубки тополей как способа борьбы с пухом.



В РФ с 15 по 17 марта должны состояться выборы президента. На этапе подготовки к мероприятию утром 2 марта началось тестовое голосование. Принять участие в нем можно с 10 до 14 часов, однако лишь совершеннолетним гражданам России с постоянной регистрацией в Москве. В рамках эксперимента требуется ответить на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Голосование пройдет на портале elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах Москвы. Принять участие в онлайн-тестировании могут только пользователи, имеющие заполненную учетную запись на сайте mos.ru. Проверка доступных способов голосования доступна в личном кабинете.