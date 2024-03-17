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Воскресенье 17 марта

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Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта
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Проголосовавшие электронно получат одну, три или пять тысяч призовых баллов.

В Москве в понедельник, 18 марта, состоится заключительный розыгрыш призов среди тех, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках. Участниками станут те, кто проголосует до 20:00 17 марта.

Победители определяться не позднее 10:00. СМС-уведомления начнут поступать после 12:00 от имени DIT_MOS на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале mos.ru или в процессе голосования с использованием терминала.

Активировать уникальный код необходимо до 23:59 30 апреля. Нужно зайти на сайт программы "Миллион призов", авторизоваться и нажать кнопку "Активировать код".

Среди участников электронного голосования разыгрывают одну, три, пять тысяч призовых баллов, а также умную колонку. Для впервые голосующих онлайн предусмотрен гарантированный приз в размере тысячи баллов.

Для семейных пар и родителей с детьми состоится специальный розыгрыш. Супруги смогут выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов, если оба проголосуют электронно.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

17 марта 2024, 19:06
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

Для проголосовавших электронно 17 марта пройдет второй розыгрыш призовых баллов

Для проголосовавших электронно 17 марта пройдет второй розыгрыш призовых баллов
Победители станут известны не позднее 10:00. В Москве в воскресенье, 17 марта, пройдет второй розыгрыш призов в рамках акции #ВыбираемВместе.

В проекте "Перезвони сам" появилась горлиния для защиты от мошенников на выборах

В проекте "Перезвони сам" появилась горлиния для защиты от мошенников на выборах
Некоторые москвичи получили звонки и смс-сообщения с угрозами. В Москве продолжается второй день голосования на выборах президента России.

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллиона призов"

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллиона призов"
Участниками стали проголосовавшие на выборах президента онлайн или при помощи терминалов. В столице состоялся первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

Мосгоризбирком: За препятствование выборам грозит уголовная ответственность

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На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

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