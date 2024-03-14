На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

При подготовке к выборам разработаны регламенты на случай возникновения нештатных ситуаций.

Система электронного голосования в Москве полностью готова к предстоящим выборам президента России, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В случае высокой нагрузки, когда на сайт онлайн-голосования перейдут сразу несколько десятков тысяч человек, включится режим электронной очереди. Алгоритм обеспечит стабильную работу портала mos.ru и инфраструктуры электронного голосования.

"Тогда пользователи могут просто подождать или вернуться к голосованию позднее", – подчеркнул Костырко.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что при подготовке к выборам проработаны сценарии на случай возникновения нештатных ситуаций, включая приостановку онлайн-голосования или терминалов на участках. При временном отключении системы все участки оперативно перейдут к голосованию традиционным способом – с помощью бумажных бюллетеней.

"На этот случай подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней. На всех участках установлены ящики для голосования", – рассказал Реут.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.