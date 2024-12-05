В Московской области младенцев выписывают из перинатальных центров в костюмах "декабрят"

Выставку Третьяковки в восстановленном павильоне ВДНХ №1 посетили 10 тыс. гостей

С 21 ноября на ВДНХ в павильоне № 1 "Центральный" открылась выставка Третьяковской галереи, которая уже за две недели привлекла более 10 тысяч посетителей. Экспозиция под названием "#ТретьяковкаНаВДНХ" является уникальным проектом, созданным специально для этого восстановленного пространства, и представляет собой часть богатого собрания одного из крупнейших музеев России. Выставка стала первой художественной экспозицией в павильоне после его масштабной реставрации в рамках программы "Возрождение ВДНХ".