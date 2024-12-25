Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку

В ходе своего ежегодного отчета о деятельности правительства Москвы перед Мосгордумой мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность президенту, правительству и парламенту страны за их поддержку.

"Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам", – отметил Собянин.



Он подчеркнул, что город ставит перед собой очень амбициозные и сложные задачи.

"Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится. Спасибо, друзья", – добавил мэр.

