Больше и современнее: как изменится Киностудия им. Горького после обновления

Киностудия имени Горького готовится к масштабной модернизации, на которую будет потрачено 19 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава студии Юлиана Слащева.

Ожидается, что работы завершатся к началу 2026 года, а некоторые объекты будут введены в эксплуатацию уже в августе 2025-го. Модернизация предполагает значительное увеличение площадей киностудии — они вырастут вдвое.

Основная часть финансирования будет направлена на строительство нового кинопроизводственного комплекса по адресу Валдайский проезд, где уже идет активное строительство. Слащева отметила, что старое здание было полностью снесено, и на его месте возводится современный объект, который позволит значительно расширить возможности студии.

Киностудия имени Горького была основана в 1915 году и с тех пор выпустила множество культовых фильмов, таких как "Семнадцать мгновений весны" и "Тихий Дон". В 2021 году правительство выделило более 1,1 миллиарда рублей на начальные этапы модернизации, а в 2023 году студия перешла в собственность Москвы, что дало новый импульс развитию.

Согласно планам, к концу 2025 года должны быть построены новые здания и восстановлены исторические границы на улице Эйзенштейна. Общая площадь инфраструктуры для кинопроизводства составит около 100 тысяч квадратных метров. В числе новых объектов — шестиэтажный производственный комплекс и трехэтажный центр костюма и реквизита с более чем 200 тысячами предметов из коллекций студии.

Слащева подчеркнула, что после модернизации студия будет использовать свои мощности преимущественно для собственных проектов, однако также открыта для сотрудничества с другими продакшенами. На данный момент в работе находится множество проектов, включая продолжение научно-популярного цикла «Хочу все знать!». Одним из наиболее ожидаемых является фильм "Письмо Деду Морозу", который планируется выпустить в прокат в конце 2025 года.