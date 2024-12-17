Москвичей пригласили на новогодние представления во дворец царской семьи

В зимние дни, когда снег укрывает землю белоснежным одеялом, Петровский путевой дворец открывает свои двери для всех желающих погрузиться в атмосферу настоящей зимней сказки. С 23 декабря по 8 января здесь проходит уникальное мероприятие, которое обещает стать незабываемым для всей семьи.

Вдохновленные русским культурным наследием и народными сказками, праздничные события позволят каждому ощутить магию новогоднего волшебства. Дворец, построенный в XVIII веке, становится идеальным фоном для интерактивной игры-путешествия с участием любимых героев русского фольклора.

Уникальная программа включает в себя элементы творчества знаменитого художника Ивана Билибина, чьи иллюстрации к народным сказкам оживают в трехмерных декорациях. Эти яркие и красочные элементы создают атмосферу, в которой каждый гость сможет стать частью волшебного мира, где царевны и витязи встречаются на каждом шагу.

Праздничные мероприятия рассчитаны на детей разных возрастов — от самых маленьких до подростков. Здесь найдется место для всех: малыши смогут насладиться играми и мастер-классами, а старшие дети — погрузиться в увлекательные спектакли и творческие задания. Родители и бабушки с дедушками также не останутся в стороне: они смогут присоединиться к веселью и вместе с детьми окунуться в атмосферу праздника.

Неотъемлемой частью программы станет встреча с Дедом Морозом — необычным зимним волшебником, который не только поздравит гостей, но и исполнит старинные колядки, играя на свирели. Его мелодии наполнят зал волшебством и создадут настроение настоящего праздника. Огни на новогодней елке зажгутся под звучание рождественских песнопений XVII века, а хороводы будут водить под аккомпанемент старинных гуслей.

В течение полутора часов гости смогут наслаждаться подвижными играми, творческими мастер-классами, песнями и танцами. Каждый момент будет пропитан духом праздника и радости. Это не просто мероприятие — это возможность создать теплые воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы.