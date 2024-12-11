Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве

Президент РФ Владимир Путин отметил впечатляющий эффект от использования искусственного интеллекта в сфере безопасности в Москве, которая наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом занимает лидирующие позиции в России по внедрению ИИ. Об этом он заявил на международной конференции AI Journey.

"Что касается умных городов, то мы действительно в нашей стране внедряем все эти возможности, и Москва является одним из мировых лидеров. Это было и в прошлом году, и в этом году движение вперед продолжается. У нас тоже соответствующие рейтинги здесь национальные внедряются. Москва занимает, безусловно, первое место, потом идет и Санкт-Петербург, Московская область, и Екатеринбург, Казань, Пермь. Все это отслеживается, и определенные оценки даются достижений в этой сфере", – отметил он.



По словам президента, искусственный интеллект находит применение практически во всех сферах жизни, включая жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и образование. Он также отметил впечатляющий эффект от использования ИИ в сфере безопасности в Москве.

