Участник программы "Время героев" получил должность в правительстве Подмосковья

Участник программы "Время героев" Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С Кириллом Сергеевичем мы впервые встречались в июне, обсуждали направления, которые ему были интересны. Затем он проходил стажировку в нашем Мининвесте, где себя отлично показал. Участвовал в решении самых разных бизнес-задач и даже в разработке новой модели сопровождения инвесторов. Мы заинтересованы в сильных кадрах, настоящих лидерах», – прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Лосунчуков, родом из Рязани, имеет богатый военный опыт, включая службу заместителем командира отряда специального назначения и несколько наград, в том числе орден Мужества.

В своей новой роли Лосунчуков будет курировать реализацию инвестиционной политики и развитие предпринимательской деятельности в отдаленных городских округах Подмосковья. Он стал пятнадцатым участником программы, назначенным на высокую государственную должность.

Напомним, что программа «Время героев», инициированная президентом России и реализуемая Высшей школой государственного управления Президентской академии, дает участникам возможность развивать свои управленческие навыки и готовиться к высоким государственным должностям.