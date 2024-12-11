Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира

Владимир Путин назвал Москву привлекательным местом для инвестиций.



Президент России Владимир Путин охарактеризовал Москву как один из лучших мегаполисов мира. Это заявление он сделал на пленарном заседании конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", трансляцию которой ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Москва представляет собой привлекательную площадку для инвесторов как в области технологий, так и в сферах промышленности, науки и образования.

"Есть, что показать. И показывая это, есть возможности приглашать и наших партнеров, и друзей для работы в Москве", — подчеркнул он.



Ранее эксперт в области недвижимости Левченко рекомендовал инвестировать в новостройки. Согласно информации газеты "Известия", россияне за последний год стали в 1,5 раза чаще приобретать или строить дома с целью последующей перепродажи.



Эксперты утверждают, что покупка ликвидной загородной недвижимости для инвестиций сейчас оправдана в условиях текущей рыночной ситуации: стоимость земли растет, затраты на строительство увеличиваются, а инфраструктура в районах с индивидуальной жилой застройкой активно развивается.

