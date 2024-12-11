Губернатор Подмосковья заявил об открытии восьми образовательных учреждений в Ленинском округе в 2025 году

Четыре новых школы и четыре новых детских сада планируют открыть в Ленинском городском округе Московской области в следующем году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время проверки готовности школы в микрорайоне Купелинка. Второй корпус в этом образовательном учреждении ликвидирует вторую смену, что соответствует задачам нацпроекта "Образования".

Это учреждение рассчитано на 1100 мест, оно станет частью СОШ №11, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья. Ввод корпуса позволит ликвидировать вторую смену в старом корпусе в деревне Сапроново.

"Мы попробуем запустить школу после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны. Оборудована большая современная библиотека. Здесь есть все и для лекций, и для публичных выступлений, и для обучения компьютерной грамоте", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время осмотра строительства.

В 2025 году в Ленинском округе Подмосковья также откроются другие школы и детсады, включая школу на 1350 мест в поселке Развилка (ЖК "Квартал Римский"), две школы по 1100 мест каждая в ЖК "Горки Парк" и ЖК "Пригород Лесное", а также детские сады в ЖК "Восточное Бутово" (325 мест), ЖК "Эко Видное" (310 мест), ЖК "Южная Битца" (325 мест) и ЖК "Горки Парк" (350 мест).

В будущем в этом же округе Подмосковья также планируется построить: СОШ на 1675 мест в ЖК "Первый квартал", школы на 1250 мест в Тарычево и на 1150 мест в Битце, детсады в районе поселков Ленинский и Сапроново.