Актер Полицеймако: Кинопарк "Москино" стал новой достопримечательностью столицы

Актер и телеведущий Михаил Полицеймако поделился мнением о новом кинопарке "Москино", отметив, что эта площадка станет популярной среди жителей разных регионов России. По его словам, этот проект представляет собой отличную возможность для развития кинематографической индустрии.

"Кинопарк "Москино" – потрясающее место. Думаю, они продолжат расти и развиваться, и мы сможем снимать фильмы прямо там, ведь "Мосфильм" просто не способен вместить столько съемочных групп. Сегодня производится огромное количество фильмов, и расположение этой площадки неподалеку от Москвы делает ее особенно удобной", – пояснил Полицеймако.

Он также подчеркнул, что кинопарк будет привлекателен не только для профессионалов киноиндустрии, но и для обычных людей, желающих приятно провести время с близкими.

"Здесь созданы идеальные условия для отдыха и развлечений. Можно снять фильм, а можно просто прогуляться и насладиться атмосферой. Эта идея реализована превосходно. Уверен, что кинопарк заинтересует многих – как москвичей, так и гостей из других регионов. Теперь у них появилось новое место для посещения, которое может стать таким же популярным, как Красная площадь", – добавил актер.

Открытие первой очереди кинопарка "Москино" состоялось 7 сентября в ТиНАО. На сегодняшний день территория парка занимает 180 гектаров, включая 18 натурных съемочных площадок, четыре павильона, музей техники, гостиницу, образовательный центр с учебными классами, кинотеатр и зал для проведения различных мероприятий. К 2030 году планируется увеличить площадь парка до 1,1 тысячи гектаров.